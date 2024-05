Kā es braucu uz Dubaiju nākotnē lūkoties

Dubaijā viss ir liels – ēkas, reklāmu stendi, ambīcijas un attālumi starp apskates objektiem. Mani brīdināja, ka Dubaija nav staigājama pilsēta, bet nebiju gatava tam, cik ļoti šī ir automašīnu pilsēta. Deviņos vakarā satiksme ir tikpat blīva kā darbdienu rītos uz Vanšu tilta. Ietves debesskrāpju pakājē šķiet šauras un bezgalīgas. Gājējam koku pavēni praktiski neatrast, bet satiksmes apļus vietām rotā īstas oāzes.



Glābiņš ir pie un uz ūdens – izbraukt ar kuģīti no "Dubai Marina" vai, ja esi drosmīgāks un meklē autentiskāku pieredzi, vecpilsētā atrast tradicionālo laivu piestātni.



Man Dubaija tā pa īstam patika pēc tumsas iestāšanās, kad iedegas ugunis un nedaudz mazinās tveice. Arī Burdžhalīfā jeb Halīfa tornī, kas pagaidām ir augstākā celtne pasaulē, iesaku braukt pēc saulrieta – skats no 124. stāva uz pilsētu ir neticams, un arī dejojošo strūklaku šovs ir varbūt nedaudz banāla, bet iespaidīga pieredze.



Ja gribas izbaudīt kontrastus, iesaku vienu dienu veltīt ceļojumam laikā. Pirmā pietura – Nākotnes muzejs, kas ir viens no karstākajiem pēdējo gadu top apskates objektiem Dubaijā un ļauj piedzīvot 2071. gadu. Otrā pietura – Dubaijas vecpilsēta, kas, lai gan viltota, ļauj doties uz senāku pagātni.