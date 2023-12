Ja reiz ceļavējš aizpūtis uz Romu, tad jāieplāno arī Vatikāna valstspilsētas apmeklējums. Karstākajā tūrisma sezonā jārēķinās, ka kārotajā muzejā var arī netikt. Par to bažījas arī Ieva un Oskars Florenci-Vīksnes – viņi ceļojuma raidījuma "Uz sapni ar mazo" piektajā sērijā dodas uz Itāliju, pasaules mākslas un dievnamu epicentru.

To, cik nežēlīgi garas ir rindas uz Vatikānā esošo Sv. Pētera baziliku, kurā ieeja ir bez maksas, Ieva un Oskars piedzīvo jau no paša rīta. Durvis tūristiem atver vien 7.00 no rīta un jau tad teritorija ir ļaužu pilna. Nākas nedaudz paciesties, taču bazilikā Florenci iekļūst un var apskatīt to visi kopā. Cita aina paveras Vatikāna muzejā.