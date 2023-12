Reizēm vislielākās dāvanas un neaizstājamu pieredzi spēj sniegta daba. Cilvēka aprūpēta vai pavisam neskarta, nav nozīmes. Aktieru pāra Ievas un Oskara Florencu-Vīksnu ģimenes ceļojums uz Islandi sniedz iedvesmas saujiņu, lai savā plānotājā atzīmētu pieturpunktus, kas noteikti jāredz. Lūk, tie, kurus abi parādīja arī savam dēlam Leonardam, ceļojumu raidījumā "Uz sapni ar mazo"!

Ģeotermālie geizeri

Ja savām acīm gribas redzēt karstos avotus, kas ik pa laikam izšauj no Zemes dzīlēm ūdeni, tad Islande ir īstā vieta, kur savām acīm manīt geizerus. Viens no tūristu iecienītākajiem ir Sdrohgira (Strokkur) geizers, kas atrodas valsts dienvidrietumos, netālu no Kvīdas (Hvítá) upes. Geizeru ūdens sasniedz pat 100 grādu temperatūru, bet avots izšļācas 15–20 metru augstumā ar biežumu ik pēc 6–10 minūtēm.