Psihiatru asociācijas vadītājs Taube uzskata, ka šī ir ļoti laba iniciatīva, bet šajā sistēmā ir arī neatrisināti jautājumi. Būtiskākais no tiem – neskaidrā psihologa loma ārstniecības procesā.





“Ja tās ir psiholoģiskās konsultācijas, tā ir viena lieta. Ja viņš konsultē. No otras puses, viņš nav ārstniecības persona. Bet šī tomēr ir ārstniecība, ja sūtām uz šīm 10 vizītēm. Tad būtu jāsaprot, kādā veidā. Manuprāt, šobrīd situācija nav gluži pareiza. Mēs kā ārsti un citas ārstniecības personas, piemēram, ergoterapeiti, mākslas terapeiti, atbildam Veselības inspekcijai. Psihologs šobrīd juridiski neatbild. Tas palicis tāds parāds, ko vajadzētu juridiski izanalizēt un saprast, kā to izdarīt. Arī medikamentus nevar izrakstīt. Pakalpojums ir aizgājis pa priekšu struktūrai,” viņš uzskata.



Psihiatru asociācijas vadītājs Taube uzskata, ka šī ir ļoti laba iniciatīva, bet šajā sistēmā ir arī neatrisināti jautājumi. Būtiskākais no tiem – neskaidrā psihologa loma ārstniecības procesā.



“Ja tās ir psiholoģiskās konsultācijas, tā ir viena lieta. Ja viņš nokonsultē. No otras puses, viņš nav ārstniecības persona. Bet šī tomēr ir ārstniecība, ja sūtām uz šīm 10 vizītēm. Tad būtu jāsaprot, kādā veidā. Manuprāt, šobrīd situācija nav gluži pareiza. Mēs kā ārsti un citas ārstniecības personas, piemēram, ergoterapeiti, mākslas terapeiti, mēs atbildam Veselības inspekcijai. Psihologs šobrīd juridiski neatbild. Tas palicis tāds parāds, ko vajadzētu juridiski izanalizēt un saprast, kā to izdarīt. Arī medikamentus nevar izrakstīt. Pakalpojums ir aizgājis pa priekšu struktūrai,” viņš uzskata.



Kā liecina pacientu stāstītais, lai tiktu uz šīm vizītēm, parasti jāgaida rindā vairāki mēneši. Savukārt reizēm iespējams tikt arī nākamajā nedēļā.