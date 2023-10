Cilvēka dzīvi var iedalīt trīs galvenajās patēriņa jomās – transports, pārtika un mājoklis. Šajās jomās veidojas lielākā daļa (70-80%) no mūsu ietekmes uz apkārtējo vidi, tādēļ pat šķietami ikdienišķas darbības, kā transporta izvēle vai pārtikas iegāde, nosaka, kādu vidi mēs veidosim sev apkārt. Kā uzsver biedrības "Zaļā brīvība" valdes priekšsēdētājs un vides eksperts Jānis Brizga, vēlme un iespējas mainīt mūsu paradumus iet roku rokā ar kopējo sociālekonomisko un materiālo telpu, savukārt uzņēmumu pieņemtie lēmumi nosaka, vai sabiedrībai būs rocība veikt izvēli par labu videi draudzīgiem produktiem un iepakojumiem.

Atkritumu daudzuma samazināšana – no veikalos veiktajām izvēlēm līdz atbildīgai šķirošanai

Kā stāsta "Zaļā brīvība" pārstāvis Jānis Brizga, situācija atkritumu samazināšanas jomā Latvijā nav spoža, turklāt radīto atkritumu daudzums ar katru gadu tikai palielinās. "Šobrīd atkritumu daudzums uz vienu iedzīvotāju pārsniedz 461 kg, bet pirms 10 gadiem tie bija aptuveni 350 kg. Taču visu atbildību nevar novirzīt tikai uz cilvēku – piemēram, ja dzīvojamās mājas tuvumā nav nodrošināti atkritumu šķirošanas konteineri, zūd motivācija šķirot. Tāpat mums daudz aktīvāk vajadzētu šķirot organiskos un bioloģiski noārdāmos atkritumus, jo tos var pārvērst atkritumu gāzē, no kuras pēc tam iegūst elektrību un siltumu – arī šeit ir vieta izaugsmei, jo ne visi apsaimniekotāji un iedzīvotāji ir gatavi kaut ko darīt, lai ierīkotu vietas šo atkritumu nodošanai. Tomēr ir vērts uzslavēt tekstila šķirošanu, jo infrastruktūras pilnveidē Latvijā ir darīts diezgan daudz un arī iedzīvotāji aktīvi izmanto gan tekstila konteinerus, gan arī nodod apģērbu dažādām nevalstiskajām un labdarības organizācijām."

Vēl viens izaicinājums ir atkritumu poligoni, kas zemā šķirošanas līmeņa dēļ jau šobrīd sasnieguši to maksimumu. "Ir izskanējušas idejas par atkritumu dedzināšanu, taču mēs kā vides organizācija esam pret to. Atkritumu dedzināšanas iekārtas ir "jābaro" ar augstas enerģijas resursiem un tas, savukārt, mazina interesi pārstrādāt atkritumus. Manuprāt, daudz vērtīgāk būtu atteikties no iepakojumiem un samazināt tādu iepakojumu apjomus, ko mēs nevaram atkārtoti izmantot vai pārstrādāt," komentē J. Brizga.