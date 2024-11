Dažādos laikposmos ir bijuši dažādi standarti, kā jāizskatās sievietēm. 90. gados sabiedrībā izteikti tika kultivēts viedoklis, ka kalsnas sievietes ir skaistākas. "Kad mēs augām, Britnija Spīrsa likās resna un visiem bija jālīdzinās Keitai Mosai. Tas bija tas normālais, iekārojamais ķermenis. Bet tas atbildes vilnis ir tāds, kur mēs sakām "nē", ne tikai tas ir skaisti, bet skaisti arī ir dažādi. Arī liels ķermenis var būt skaists, ja vien to tā vēlas tā īpašniece," pauž Olga, runājot par to, kā tiek saprasts un kādēļ, viņasprāt, parādījies termins "body positivity".

Apkārtējā sabiedrība un "burbuļi", kuros dzīvojam, spēj ietekmēt uztveri par savu ķermeni. Tāpēc svarīgi ir atrast veselīgu veidu, kā skatīties uz savu augumu. "Es pārstāju to skatīt no prizmas, vai ķermenis atbilst kaut kādam izmēram. Mana rūpe par ķermeni – lai tas ir vesels. Es par savu ķermeni rūpējos, tāpēc eju sportot, cenšos sekot līdzi tam, ko ēdu, jo gribu dzīvot pilnvērtīgu, ilgu mūžu. Protams, tā nav arī garantija, bet es varu darīt maksimāli iespējamo, kas manos spēkos," stāsta Alina, runājot par to, kā mainījusies viņas uztvere par ķermeni. Olga gan piebilst, ka sabiedrībā valda uzskats par to, kā izskatās veselīgs ķermenis, un tajā brīdī, kad tu izskaties noteiktā veidā, jebkuram ir sajūta, ka tev drīkst uz to norādīt. Tikmēr Anastasija piebilst – svarīgi ir arī pateikt paldies savam ķermenim, ka tas var izdarīt lietas, nevis domāt par to, kā tas izskatās.



