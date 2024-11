Britu nacionālais veselības institūts, balstoties uz saviem pētījumiem, raksta, ka daži garīgie traucējumi biežāk piemeklē sievietes nekā vīriešus, tostarp arī depresija , trauksme un ēšanas traucējumi. Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) vairākkārt ir rakstījis, ka sievietes biežāk vēršas pēc palīdzības. Tas parāda, ka tieši sievietes ir riska grupā, kura var saskarties ar mentālās veselības problēmām. Anastasija pieļauj, ka tas varētu būt saistīts ar to, ka sieviešu mentālā slodze ir ļoti liela un viņām diezgan bieži nākas "žonglēt" starp dažādām lomām. Savukārt Alina piebilst, ka viņai šķiet – vīrieši arī retāk vēršas pēc palīdzības, tāpēc daudzus, kuriem ir mentālās veselības problēmas, statistikā nemaz nevar redzēt, bet tā parāda, ka pašnāvību biežāk veic vīrieši. Atsaucoties uz SPKC datiem, Olga piebilst – 81% no tiem, kas izdarījuši pašnāvību, ir vīrieši, taču starp tiem, kas mēģinājuši veikt pašnāvību, bet izdzīvojuši, vairāk ir sieviešu.

Psihoterapeite atzīst, ka risks sievietēm saskarties ar mentālās veselības traucējumiem ir lielāks un to var aplūkot daudzos līmeņos. Daļēji to, iespējams, var ietekmēt bioloģiskie faktori, tomēr liela loma ir tam, kādā vidē sievietes dzīvo, viņa skaidro. Maruta atzīst, ka sava loma noteikti bijusi dažādiem stereotipiem par to, kā ir jāuzvedas vienam vai otram dzimumam.