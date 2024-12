Dažādos pētījumos un aptaujās rādās neskaidra aina - gan ka sievietes baumo biežāk, gan arī tas, ka abi dzimumi to dara vienlīdz aktīvi, stāsta Alina. Tomēr Anastasija sliecas nepiekrist, ka tieši sievietes baumo vairāk, jo ir gan tādas, kuras to dara ļoti daudz, gan tādas, kas to nedara nemaz, un tāpat ir ar vriešiem. Viņa arī piebilst – vīrieši reizēm baumo trakāk nekā sievietes un pin intrigas. "Līdz ar to es negribētu piekārt baumošanas birku, ka tas ir sieviešu unikālais rakstura lielums, ka tikai sievietes baumo un vīrieši ir svētuļi," pauž Anastasija.