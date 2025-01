Podkāstā diskutējām arī par to, ka ir jābūt uzmanīgiem ar dažādām video pamācībām sociālajos medijos, kur it kā treneri rāda dažādus vingrinājumus un stāsta, kā var iegūt lielisku rezultātu, sekojot viņiem, atgādina Anastasija. "Man liekas, tik ļoti traģiski, biedējoši un šausmīgi ir tas, ka es redzu sociālajos medijos "wannabe" visādus trenerus, kas ir iedomājušies, ka tikai viņi zina vislabāk. Ar lielu varbūtību, ka viņš tuvu nav stāvējis nevienam sertifikātam, un tagad viņam ir autora metodika, kā uztrenēties." Sekošana šādiem video ātrāk novedīs pie Latvijas veselības aprūpes sistēmas finansēšanas no savas kabatas un pacienta kartes traumatoloģijas centrā nekā kāda konkrēta rezultāta, norāda Anastasija. Viņa arī piebilst: "Visbiežāk pseidotreneri izskatās labi, bet mēs nezinām, kā viņi sasniedz rezultātu."



"Visas labas" ir podkāsts, kur žurnālistes pievēršas plašam tematu lokam – kā bērni ietekmē sievietes dzīvi, zināšanas un mīti par sieviešu reproduktīvo veselību, mentālo veselību, "labās meitenes" sindromu, kāpēc arvien ir dzīvi aizspriedumi par feminismu – un daudzām citām tēmām.