Vai sievietēm politikā grūtāk gūt atzinību un ieņemt nozīmīgus amatus? Vai sievietes vērtē kritiskāk nekā vīriešus un kļūdas piedod retāk? Vai izskatam politikā ir nozīmē? Par šiem un citiem jautājumiem trīs žurnālistes - Alina Lastovska, Olga Dragiļeva un Anastasija Tetarenko-Supe - diskutē podkāsta "Visas labas" pirmajā epizodē.



Pirmajā epizodē žurnālistes diskutē par sievietēm Latvijas politikā un augstajos amatos valsts pārvaldē. Kaut arī kopumā Latvijā sieviešu ir nedaudz vairāk nekā vīriešu, mums līdz šim ir bijusi tikai viena sieviete Valsts prezidente, divas sievietes premjeru amatos, bet parlamentā un valdībā ir aptuveni trešdaļa sieviešu. Turklāt veids, kā apspriež sievietes, kuras nonāk augstajos amatos, bieži vien vispirms reducējas līdz diskusijām par viņu garderobi vai frizūru.



Projektu "Visas labas" līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

