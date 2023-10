Kas patiesībā slēpjas aiz it kā nevainīgā jautājuma - nu, kad būs bērni? Vai sieviete ar bērniem ir patriotiskāka nekā sieviete bez tiem? Un kā tas nākas, ka slikti ir gan tad, ja bērnu nav vai to ir maz, gan tad, ja to ir daudz? Par šiem un citiem jautājumiem trīs žurnālistes - Anastasija Tetarenko-Supe, Alina Lastovska un Olga Dragiļeva - diskutē raidieraksta "Visas labas" otrajā epizodē.

