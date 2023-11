Novērtējot skolotāju nozīmi, lomu un ieguldījumu kopējā valsts attīstībā, AS "Olainfarm" ir izveidojusi 75 000 eiro stipendiju programmu jaunajiem ķīmijas skolotājiem. Pirmie trīs stipendiāti tika sveikti šā gada pavasarī, bet divas nākamās rudens stipendijas, katru 3000 eiro vērtībā, 25. oktobrī saņēma Latvijas Universitātes (LU) studenti un ķīmijas skolotāji Anna Liepiņa un Tots Koķis.

"Visbiežāk skolotāji ir tie, kuri mums rada un nostiprina interesi par kādu konkrētu mācību priekšmetu, kas pēc tam tieši ietekmē arī mūsu profesijas izvēli. Tieši tāpēc ir tik svarīgi celt skolotāju profesijas prestižu un novērtējumu sabiedrībā, jo viņi liek pamatus valsts izaugsmes ceļam. Lielais ķīmijas un dabas zinību skolotāju trūkums ir satraucošs, tāpēc mums ir svarīgi sniegt savu ieguldījumu, lai Latvijai būtu jauni, motivēti un aizrautīgi skolotāji. Mūsu visi stipendiāti tam ir izcils piemērs, apliecinot, ka mums ir lieliski, iedvesmojoši un profesionāli jaunie skolotāji," norāda AS "Olainfarm" valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis.

AS "Olainfarm" ķīmijas skolotāju stipendijas saņēmējs Tots Koķis, kurš LU 2. kursā studē ķīmiju un uzreiz pēc vidusskolas sāka strādāt kā skolotājs Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā starptautiskā bakalaurāta programmā, saka, ka: "Skolotājam ir nepieciešamas ne tikai zināšanas, bet arī pieredze nozarē, lai iedvesmotu skolēnus arī tālākai karjerai ķīmijā. "Olainfarm" stipendija man ir liels pagodinājums un arī iespēja, lai vēl vairāk laika un resursu varētu veltīt darbam ar skolēniem, rosinot saskatīt ķīmijas nozīmīgo lomu un tās praktisko pielietojumu ikdienā." T. Koķis skolā vada arī pulciņu, kuros strādā pie nestandarta ķīmijas olimpiāžu uzdevumu risināšanas un šo zināšanu pielietojuma laboratorijas darbos. Paralēli studijām universitātē un darbam skolā arī strādā Cietvielu fizikas institūtā pie nanodaliņu sintēzēm spektroskopijas laboratorijā.

Savukārt Anna Liepiņa, kura studē 1. kursā LU PPMF un strādā par ķīmijas skolotāju Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā, saka, ka viņai jau kopš skolas laikiem ļoti patikusi ķīmija, tāpēc šogad iesaistījusies projektā "Mācītspēks" un sākusi darbu skolā. A. Liepiņai jau ir pārtikas tehnologa maģistra grāds, bet savu aicinājumu redz tieši ķīmijas skolotājas darbā. "Man patīk bērni un darbs ar viņiem, tāpēc gribu palīdzēt viņiem atklāt dabas zinību plašās iespējas. Man pašai vienmēr ļoti patikusi ķīmija, kur paldies jāsaka arī manai ķīmijas skolotājai. Priecājos, ka AS "Olainfarm" atbalsta jaunos skolotājus, jo šis novērtējums un atbalsts mums ir ļoti svarīgs, apliecinot, ka esam pamanīti, novērtēti un mūsu darbs ir vērtīgs," uzsver A. Liepiņa.

Šogad LU dabas zinību skolotāju programmā mācības sāka 15 jaunie studenti. No tiem deviņi izvēlējušies mācīties tieši par ķīmijas skolotājiem. Kopumā ik gadu LU pabeidz vien četri līdz pieci ķīmijas skolotāji, turklāt ne visi izvēlas strādāt skolā. "Bez profesionāliem un aizrautīgiem skolotājiem, nebūs arī nākamo ķīmiķu, inženieru, fiziķu, matemātiķu un IT speciālistu, kas tik ļoti vajadzīgi darba tirgū. Tāpēc, mūsuprāt, "Olainfarm" iedibinātā stipendija topošajiem ķīmijas skolotājiem ir lielisks piemērs sinerģijai starp akadēmisko jomu un uzņēmējdarbības vidi, kam ceram sekos arī citi uzņēmumi, palīdzot arī no savas puses jaunajiem skolotājiem augt, mācīties un iegūt pārliecību par viņu nenovērtējamo nozīmi," uzsver profesore, LU PPMF dekāne Linda Daniela.