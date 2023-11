Latvijas Universitātē (LU) studē lielākā daļa Latvijas topošo pedagogu. Šogad vien pedagoģijas programmās studijas uzsākuši vairāk nekā 250 studenti. Šie topošie skolotāji savu diplomu ar apliecinājumu par skolotāja kvalifikācijas iegūšanu saņems pēc vairākiem gadiem un viņus jau tagad gaida skolās. Papildu bakalaura un 2. līmeņa studijām, LU aktīvi strādā, lai pedagoga profesijai piesaistītu arī citu nozaru profesionāļus, skolotājus, kuri darbu skolā sen atstājuši, un tos pedagogus, kuri vēlas mainīt vai paaugstināt savu kvalifikāciju.

Kā uzsver LU rektors profesors Indriķis Muižnieks, tad vismaz puse no pedagoģijas studentiem Latvijā mācās tieši LU, proti – izvēlas kādu no piedāvātajām studiju programmām. Tomēr, redzot vispārējo situāciju valstī, LU vēlas "saprast, ko varam darīt labāk", lai kvalitatīvi un zinoši skolotāji ne tikai uzsāktu darbu skolās, bet arī vēlētos to turpināt daudzu gadu garumā, veidojot mūsu valsts nākotni. Universitātei jāspēj skatīties plašāk, meklējot dažādas iespējas, kā veidot kvalitatīvu un profesionālu skolotāju kopumu Latvijā.

Viens no veidiem, kā piesaistīt dažādu jomu profesionāļus darbam skolā ir LU piedāvātā 2. līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma "Skolotājs", kas ir daļa no skolotāju izglītības projekta "Mācītspēks". Šīs studiju programmas unikalitāti Latvijā pamato tās īstenošanas forma – darba vidē balstītas studijas. Programmas būtība – piesaistīt pedagoģijai cilvēkus, kuriem jau ir augstākā izglītība kādā citā nozarē. Studenti apgūst pedagoģiskajai darbībai nepieciešamo kompetenci un iegūst skolotāja kvalifikāciju. Šā gada vasarā programmu absolvēja vairāk nekā 70 speciālisti, bet nākamajam projekta posmam tika saņemti vairāk nekā 300 pieteikumi.

Paralēli projektam "Mācītspēks" LU iekšienē rit diskusijas par pedagoģijas studiju kursa iekļaušanu visās studiju programmās, neatkarīgi no zinātņu nozares. Jau pašlaik studenti pedagoģiju var izvēlēties kā C daļas kursu – proti, brīvās izvēles, tomēr LU Studentu padome rosina paplašināt pedagoģijas apgūšanu un iekļaut šo kursu kā obligātu visās studiju programmās. "Mūsu studenti saprot, kas ir svarīgi!" saka L. Daniela. "Vai ar to būs pietiekami? Mēs to nezinām, bet tas ir solis pareizajā virzienā – iespēja jebkuram iepazīt un saprast pedagoģiju. Tā mēs rosinām studentus domāt plašāk par savu nākotnes profesiju," piebilst dekāne.