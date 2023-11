Reizēm jaunajam skolotājam pirmā klases vecāku sapulce ir arī pēdējā, jo tieši pieaugušo, tas ir – vecāku, nevis bērnu attieksme pret pedagogu jaunos speciālistus nereti iedzen strupceļā. Lai jaunie pedagogi spētu pilnvērtīgi strādāt gan ar bērniem, gan pieaugušajiem, svarīgs ir gan psiholoģiskais, gan metodiskais atbalsts. 3. novembrī Jēkabpilī notikušajā Latvijas Universitātes (LU) un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rosinātajā diskusijā ar novadu pašvaldību un izglītības pārvalžu vadītājiem atbalsta personāla iesaiste mācību procesā bija viens no aktuālajiem tematiem.

Topošajiem skolotājiem būtu jāapgūst arī darbs ar pieaugušajiem, lai nerastos situācija, kad pirmā vecāku sapulce ir arī pēdējā. To akcentēja Preiļu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis. Viņa viedoklim pievienojās vairāki pašvaldību pārstāvji, norādot, ka tieši sabiedrības attieksme, īpaši mazās pilsētās, pagastos, ir viens no iemesliem skolotāju "bēgšanai" no skolas. Viens no risinājumiem būtu lielāks skolotāju palīgu skaits un psiholoģiskais atbalsts jaunajiem skolotājiem, palīdzot tikt galā ar jaunajiem apstākļiem. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis pat rosināja ieviest sistēmu, ka skolā par problēmsituācijām ar vecākiem komunicē tikai direktors vai direktora vietnieks, nevis "katrs ar savām idejām un problēmām brūk virsū skolotājam".