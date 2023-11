Kādi jaunieši grib kļūt par skolotājiem? Varētu sākt ar ierastām frāzēm – motivēti, mērķtiecīgi, ar misijas apziņu un vēlmi būt daļai no Latvijas nākotnes veidošanas. Jā, tā ir. Tomēr šoreiz gribētu mazliet atskatīties uz "sausiem cipariem", kā mēdzam saukt statistikas datus. Kāds ir jauniešu, kuri izvēlas studēt pedagoģiju, sniegums pirms ienākšanas augstskolā?

Dzirdot arvien skaļākos skolu izmisuma saucienus par skolotāju trūkumu, visticamāk, pirmā doma ir, ka to jauniešu, kas izvēlas kļūt par pedagogiem, ir ļoti maz un jebkurš gribētājs drošu sirdi tiks pie kārotās budžeta vietas.

Studētgribētājus, iespējams, šīs ziņas mazliet satrauks, tomēr skaidrs ir viens – uz visām studiju programmām pedagoģijā arī šogad bija konkurss, lai saņemtu iespēju studēt par valsts budžeta līdzekļiem. Lai kļūtu par angļu valodas skolotāju, bija jāiztur konkurss ar sešiem citiem studētgribētājiem, tikpat liels konkurss bija pirmsskolas skolotāju studiju programmā. Turklāt pēdējā konkurss uz budžeta vietu šogad pat palielinājies – no 5,2 līdz 5,95 potenciālajiem studentiem uz vienu pieejamo budžeta vietu. Rēķinot procentos, savu izvēlēto studiju programmu studēt "budžetā" ieguva vien 14-19% no jauniešiem, kas iesniedza pieteikumus.

Latvijas Universitātes (LU) un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotajās diskusijās reģionos par skolotāju sagatavošanu, priekšplānā izvirzījušās diskusijas tieši par skolotāju "noturēšanu" skolā, ne reizi vien no pašvaldību vadītājiem izskanot apgalvojumam, ka atalgojums nav pats galvenais iemesls, kādēļ skolotāji nevēlas uzsākt vai turpināt darbu skolā. Liela nozīme ir atmosfērai skolā, pašizaugsmes iespējām, atbalsta personālam, kura skolās trūkst, un, protams – sabiedrības attieksmei pret skolotājiem kopumā. Tāpēc LU uzdevums ir ne vien sagatavot jauno skolotāju, bet arī piedāvāt tālāizglītības un kvalifikācijas kursus, dažādus atbalsta mehānismu skolotājiem, ko var veiksmīgi darīt ciešā sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības pārvaldēm reģionos.

To, ka tie nav tukši vārdi, apliecina mūsu šogad uzņemto studentu centralizēto eksāmenu rezultāti. Vidusskolu absolventiem, kuri vēlas kļūt par matemātikas skolotājiem, vidējais (!) matemātikas eksāmena rezultāts ir 67,36%. Angļu valodas skolotāju, topošo, vidū centralizētā eksāmena angļu valodā vidējais vērtējums – 78,69%, latviešu valodas un literatūras skolotājiem vidējais vērtējums latviešu valodas eksāmenā – 68,54%. Gan latviešu valodā gan matemātikā vidējais vērtējums pedagoģijas programmu studentiem ir augstāks, nekā visiem šā gada LU reflektantiem kopā.

Mums jāatceras, ka skolotājs ir viena no svarīgākajām profesijām, ko nevar aizvietot. Bez labiem un iedvesmojošiem skolotājiem mums nebūs talantīgu profesionāļu citās jomās, jo skolotājs rada aizrautību mācīšanās procesā. Mums visiem, sabiedrībai ir jābeidz uzskatīt, ka izvēle kļūt par skolotāju ir dīvaina. Es aicinātu vairāk domāt ne tikai par to, ko mēs sagaidām no skolotāja, bet arī kā mēs varam atbalstīt skolotājus un palīdzēt viņiem darbā ar mūsu bērniem, ar mūsu valsts nākotnes cēlējiem.