Pat pārsteidzoši vāji. Ātri saglābt situāciju ar skolēnu sliktajām zināšanām matemātikā vairs nevar

Skolotāji norāda, ka faktori, kas pasliktina matemātikas mācību kvalitāti, jāskata kompleksi. Lielākā problēma ir tieši daudzu faktoru kombinācija, kas kā milzu sniega bumba ripo uz priekšu un kļūst aizvien lielāka. Ja valodās nereti vēl gadās “izbraukt” ar aktīvāku runāšanu, matemātikā nepieciešama koncentrēšanās un pamatu pārzināšana – ja nav ieliktas stabilas bāzes zināšanas, ir problēmas pat ar reizrēķinu, par tālāko nav vērts vispār runāt.



Veneranda Spriņģe ir Rudzātu vidusskolas matemātikas skolotāja, taču strādājusi arī citās skolās un sadarbībā ar Latvijas Universitātes Neklātienes matemātikas skolu regulāri piedalījusies Jauno matemātiķu konkursa organizēšanā. Kopējā viņas darba pieredze matemātikas skolotājas profesijā ir aptuveni 40 gadi.



Būtisks aspekts, ko viņa novērojusi, ir mūsdienu jauniešu ātrā rezultāta iegūšana apkārtējā dzīvē, kas rada vēlmi dzīvot viegli. Šī apkārtējā vide nerosina dziļās domāšanas attīstību, kas tik ļoti nepieciešama matemātikā.



“Matemātikā ļoti daudz var sasniegt ar darbu, bet darba tikums ir izplēnējis. Manuprāt, pietrūkst vienotu prasību gan skolai, gan vecākiem. Ģimenē vecāki bērnam vēlas sniegt to, kā pašiem reiz pietrūka, aizmirstot, ka bērns nezina, kā to var nopelnīt, cik darba un pūļu jāpieliek, lai to iegūtu. Tādējādi sadzīvē vecāki risina bērna problēmas, nevis ļauj viņam pašam tikt ar tām galā. Tas noved pie tā, ka skolotāji un vecāki dažkārt nesaprotas, bet bērns pa to laiku uzspēlē spēlītes telefonā. Galu galā līdz ar to bērna sapņi par labi apmaksātu patīkamu darbu izplēn vējā,” pauž skolotāja.



“Pašreizējās zināšanas ir īslaicīgas. Dažkārt mani skolēni brīnās, kā viņu vecāki un vecvecāki atceras definīcijas, teorēmas, ko mācījušies pirms 15–40 gadiem. Ja jauniešiem būs materiāls, ar ko domāt, tad būs arī jaunas un drosmīgas idejas, kas pamatotas aprēķinos. Un vēlreiz atkārtoju: visu izšķir jaunieša un skolotāja darbs, kas saņem lielu vecāku atbalstu,” piebilst skolotāja.



Pēc Spriņģes teiktā, trūkstot arī vienotas pieejas matemātikas mācīšanai, tostarp vienotu mācību grāmatu vai uzdevumu krājumu.



“Skolotājs skolā jūtas nedrošs, taču skolēna sekmes atkarīgas no tā, cik stabils klasē jūtas skolotājs. Savus augļus nes arī gadiem kultivētā attieksme “man pietiek, eksāmenu tāpat nolikšu”.”



Viņasprāt, 5% minimālās robežas noteikšana bija milzīga kļūda, bet tagad paaugstināt šo līmeni vairs nav tik vienkārši.