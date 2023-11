Mošanās pirms sešiem rītā un 14 bērni skolā – kā tiek pieņemti lēmumi slēgt skolas

Skolnieci Danielu (16 gadi) nogurums pārņem jau ap pulksten 10. Viņa mācās Dobeles Valsts ģimnāzijā. Rīts sākas piecos vai pussešos. Pastaigā jāizved suns, tad vēl rīta duša. Ap pulksten septiņiem sākas ceļš uz skolu ar skolēnu autobusu no kādas attālākas vietas Dobeles novadā. Brauciens ilgst līdz 25 minūtēm. Pēc tam vēl desmit minūtes ilga soļošana no autobusa pieturas līdz skolai, un pulksten 8.10 sākas mācību diena. Tā kā meitene trenējas vieglatlētikā, diena beidzas ap pulksten 17.



Kādreizējā Vecpiebalgas mēra, Cēsu novada deputāta Indriķa Putniņa (JV) vecākais dēls katru darba dienas rītu brauc no Vecpiebalgas uz Cēsīm. Kad pienāca 7. klase, ģimene nosliecās par labu jaunam izglītības posmam – ģimnāzijai. “(Dēls) ceļas bez 20 septiņos. No pulksten 7 līdz 7.10 notiek izbraukšana. Mācības Cēsīs sākas 8.10. Ceļā jāpavada nepilna stunda. Bērni to izmanto pagulēšanai,” viņš stāsta. Vecpiebalgā ir trīs vecāku grupas, kas uz maiņām uzņemas bērnus aizvest līdz Cēsīm. Atpakaļ no skolas dēls brauc ar autobusu. Kā stāsta Putniņš, lēmums mācīties Cēsīs vairāk saistīts ar izglītības posma maiņu, ne izglītības kvalitāti Vecpiebalgā. Tur joprojām mācās viņa jaunākie dēli.



Taču viņš zina teikt – Vecpiebalgas vidusskolā vidusskolas posmam gaidāmi grūti laiki. “Liela daļa pamatskolas absolventu izvēlas citas skolas. Ne tāpēc, ka meklētu kaut ko labāku, bet tāpēc, ka pēc 9. klases bērni sāk izvēlēties savu mācību novirzienu. Izvēlas vidusskolu, kur kāds padziļināts kurss, izvēlas tehnikumu, izvēlas ģimnāziju. Izaicinājums Vecpiebalgas vidusskolas pastāvēšanai ir liels un sāpīgs,” viņš stāsta.



Vidusskolas pastāvēšana lielākoties balstās kvantitatīvos rādītājos, proti, skolēnu skaitā. Ministrijas iecere: vidusskolā piepilsētās un ciematos, kā arī lauku un mazapdzīvotās teritorijās mācītos vismaz 60 skolēni. “Tas 60, domāju, nevienai lauku skolai nav pa spēkam,” viņš nosaka. Kādas ir viņa prognozes, ja vidusskolas posmu Vecpiebalgā slēgtu? Bērni pārtrauks izglītības ceļu. Viņaprāt, arī lauku vidē būtiski vidusskolas saglabāt. Taču ne par katru cenu – vidusskolas, kur skolēnu skaits ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms, uzturēt būtu pārāk liela greznība.