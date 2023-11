Paredzu, ka pret reformas pieminēšanu projekta nosaukumā lielu iebildumu nebūs, bet – kāpēc gan tur gozējas gramatiski aplamais “vaig”? Šī apzināti iestrādātā valodas kļūda ir pozīcijas izpausme – ar to vēlamies pateikt, ka Latvijas izglītības sistēmas viduvējība ir problēma, un pievērst uzmanību tai. Neesam ne labākie, ne sliktākie – tās ir pirmās pārdomas katru reizi, kad redzu kārtējos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) salīdzinošā pētījuma PISA rezultātus, kas ik pēc trim gadiem apliecina, ka Latvija pēc pamatskolēnu prasmēm lasīšanā (ar to domāta teksta izpratne), matemātikā un dabaszinībās joprojām atrodas pētījuma dalībvalstu viducī. Ir ļoti daudz pasaules valstu, kam ir krietni labāki rezultāti, bet netrūkst arī tādu, kam ir sliktāki. Ir arī kādas Eiropas valstis, kurām pētījumā veicies vēl sliktāk nekā Latvijai. Un pat Baltijas valstu līmenī Latvija pēdējā pētījuma ciklā nebija sliktākā – brāļi lietuvieši ir vēl zem mums. Vai ar to pietiek? Nē! Nepietiek ar to, ka kādam veicas vēl sliktāk. Nepietiek tad, ja apzināmies, ka ar viduvēju izglītības sistēmu mēs nekad nepanāksim būtisku attīstības izrāvienu.