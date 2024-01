Cik atrauta no realitātes ir Latvijas izglītības sistēma? Vērtē uzņēmēji

Sākumā, kā senākos laikos, lūdzām novērtēt ar punktiem (no viens līdz pieci) pašreizējo izglītības kvalitāti. Vidējā “temperatūra slimnīcā” jeb šajā gadījumā izglītībā ir “3”, tomēr tiek piešķirts arī “2” un “4”.



“Protams, latvieši ir vaimanātāju tauta, taču šoreiz vārds “traģiski” ir vietā,” piešķirot divnieku, par ķīmijas zināšanām saka kosmētikas ražošanas uzņēmuma dibinātājs Stenclavs. Savukārt Auziņa izceļ pārmaiņas, pārejot uz kompetenču pieeju, ko viņa vērtē pozitīvi, dodot 4 punktus, pamatojot to šādi: nākotnē šis būs liels ieguvums, jo jaunais virziens ir vērsts uz komandas darbu jeb sadarbību, jaunu ideju ģenerēšanu un pašanalīzi.



Darba devēji modri seko līdzi tam, kas notiek izglītībā, un viņiem ir savs skatījums par galvenajiem iemesliem, kāpēc kvalitāte šobrīd ir viduvēja:



● skolotāju atalgojums;

● profesijas reputācija (attiecīgi – trūkst skolotāju);

● skolu tīkls nav optimāls;

● nepietiekama skolu digitalizācija;

● mūsdienīgu mācību materiālu (arī digitālo) trūkums;

● teorētisks, mazāk praktisks saturs.



“Redzam, ka Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) pietrūkst resursu skolu tīkla reformas īstenošanai, kas bremzē skolotāju atalgojuma pieaugumu un neļauj aizpildīt mācībspēku vakances,” komentē Binde.



Arī Teteres ieskatā viena no prioritātēm ir sakārtot tīklu, sabalansējot skolēnu un skolotāju proporciju, un straujiem soļiem jāvirzās uz izglītības digitalizāciju, lai piedāvātu vienlīdz kvalitatīvu saturu neatkarīgi no atrašanās vietas. “Nevaram atļauties katrā skolā pilnībā nokomplektētu mācībspēku komandu, tāpēc ir jāmeklē risinājumi, lai ar tehnoloģiju palīdzību daļu izglītības labā kvalitātē nodrošinātu visiem.”



Vienlaikus gan Laze akcentē, ka rezultāts lielā mērā ir atkarīgs ne vien no skolas un skolotājiem, bet arī no katra izglītojamā personīgās motivācijas, ambīcijām, mērķtiecības, vērtībām. Stenclavs papildinot izceļ arī vecāku lomu, piemēram, viņi mēdz apstrīdēt pasniedzēju kompetenci tā vietā, lai domātu, kā uzlabot bērna zināšanas, piebalsojot, ka tik tiešām matemātika vai ķīmija ir grūta.