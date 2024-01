Pasaules Ekonomikas foruma veiktajā pētījumā “Nākotnes darbs 2023” ( Future of Jobs 2023 ) atklājās, ka viena no būtiskākajām prasmēm, pēc starptautiski aptaujāto uzņēmumu atbildēm, ir analītiskās prasmes. Līdz ar to joprojām pamata un vidējā izglītībā jāmeklē cēloņi un jārod risinājumi, kā attīstīt skolēnu analītiskās prasmes.