Projekts "Skola2030" solīja pilnībā izmainīt gan skolēnu, gan pedagogu dzīves. Mainīt pieeju – no vecišķas faktu un skaitļu iekalšanas uz modernu informācijas analīzi un patstāvīgu problēmu risināšanu. Bet kā bija patiesībā? Kuras no ambīcijām izdevās īstenot, un kas palika novārtā? Par to projekta "Reformu vaig?" ietvaros debatē Latvijas izglītības vadītāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Rūdolfs Kalvāns un bijusī "Skola2030" mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa. Raidījumu vada Andris Auzāns.