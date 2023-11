"Ikvienu lietu, kuru vēlamies apgūt, daudz efektīvāk – labāk un ātrāk – var iemācīties, ja mācību laikā tiek sniegta atgriezeniskā saite. Ir pat tēmas, ko bez atgriezeniskās saites iemācīties ir ļoti sarežģīti, – bez atzīmēm tās apgūt var, bez atgriezeniskās saites – nē," par to, kāpēc pilnveidotajā skolēnu vērtēšanas sistēmā nozīmīga loma ir atgriezeniskās saites sniegšanai, stāsta Pāvels Pestovs, VISC vecākais eksperts.

Atgriezeniskā saite ir mācību laikā skolēnam sniegtā informācija par to, kā viņam veicas ar vielas apgūšanu. Turklāt informācija kļūst par atgriezenisko saiti tikai ar nosacījumu, ja skolēns cenšas kaut ko sasniegt un informācija norāda, vai viņš ir uz pareizā ceļa.

"Atgriezeniskās saites sniegšana visās Latvijas skolās jau notiek, tomēr, iespējams, ne visur efektīvi. Vērtējums ar procentiem vai atzīmi ir vienīgi fakta konstatācija, un tas ir tikai pirmais vērtēšanas solis. Piemēram, skolotājs secina – tu nepietiekami labi lasi. Un tad iesaka lasīt vairāk. Var šķist, ka tā ir atgriezeniskā saite, taču tas ir tikai komentārs. Bērns var nelasīt labi vismaz vairāku iemeslu dēļ: viņš nav apguvis dekodēšanas prasmes jeb tehniskās lasīšanas stratēģijas; viņam ir šaurs vārdu krājums vai nav izpratnes par konkrēto tēmu. Tātad, sniedzot atgriezenisko saiti, jādod bērnam uzdevums atbilstoši konstatētajam iemeslam. Tāpēc, ja skolotāja vienīgais ieteikums ir – lasi vairāk, bērns var lasīt no 1. līdz 9. klasei, bet rezultāti neuzlabosies."

Tāpat tipisks uzdevums svešvalodā ir iemācīties desmit jaunus vārdus par noteiktu tematu. Taču nereti skolotājs nepasaka, kā to vislabāk izdarīt. Atgriezeniskā saite nozīmē, ka mācību procesā tiek domāts, kā mācīties, nevis tikai – ko mācīties. "Tātad nereti uzdod iemācīties vārdus, bet skolotājs neiedod metodes, kā to vislabāk izdarīt," skaidro skolotājs Pāvels Pestovs. Viņš dalās metodē, kuru, sniedzot atgriezenisko saiti, var ierādīt skolēniem: ir divas kastītes, no kurām viena ir tukša, bet otrā ir apgūstamie vārdi. Skolēns paņem vienu vārdu – ja zina tam tulkojumu, liek tukšajā kastītē; ja nezina, atliek atpakaļ pilnajā. Darbu turpina, līdz vajadzīgie vārdi ir apgūti.