Jau 14. decembrī, klātesot konkursa patronam, Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam, norisināsies "Eksporta un inovācijas balva 2023", ko rīko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Ekonomikas ministrija. Rakstā iepazīstinām ar veiksmīgākajiem 55 Latvijas uzņēmumiem eksportā un inovācijās, kas pretendēs uz "Eksporta un inovācijas balvu 2023". Konkursā izvirzītas piecas kategorijas: "Eksporta jaunpienācējs", "Eksporta līderis", "Eksporta čempions", "Inovācijas čempions" un "Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts".

Kategorijā "Eksporta pieauguma līderis" nozarē "Zināšanu ietilpīga bioekonomika – kokapstrāde" uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu no 10 līdz 249 nominēti uzņēmumi: SIA "LATGRAN", SIA "VIKA WOOD" un AS "STORA ENSO LATVIJA".

Kategorijā "Eksporta pieauguma līderis" nozarē "Zināšanu ietilpīga bioekonomika – pārtika" uzņēmumu grupā ar darbinieku skaitu no 250 nominēti uzņēmumi: AS "DOBELES DZIRNAVNIEKS", AS "BALTICOVO" un AS "PREIĻU SIERS".