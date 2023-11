Brīdī, kad savu Ziemassvētku dāvanu saņem pusaudzis, intriga sasniedz augstāko punktu. Vai būs izdevies uzminēt vēlmes un nolasīt no lūpām skaļi nepateikto? Prieku un labās emocijas, ko cenšamies radīt ar izvēlēto dāvanu, pusaudža gadījumā daudz grūtāk ir paredzēt. Jaunie cilvēki viena gada laikā var pilnībā nomainīt savas intereses un aizraušanās, tādēļ uzdevums atrast dāvanu kļūst patiesi izaicinošs.

Lai arī "PlayStation 5" tirgū parādījās jau pirms trim gadiem, tas arī šobrīd ir iekārojams spēļu konsoļu premium klases produkts. " PS5 " piedāvā augstu veiktspēju, uzlabotu video grafiku, ātru ielādes laiku un citas inovatīvas funkcijas, kas padara to par vienu no vadošajiem spēļu konsoļu modeļiem savā kategorijā.

Noteikti ir svarīgi atzīmēt, ka dažas "Playstation 5" spēles ir ekskluzīvas, bet citas ir pieejamas arī citās platformās. No šobrīd populārām jāmin: "Fortnite", "Call of Duty: Modern Warfare II/Warzone 2.0", "Grand Theft Auto V", "God of War Ragnarok", "Genshin Impact", "Elden Ring,Final Fantasy 7 Remake: Intergrade", "Ratchet and Clank: Rift Apart", "Cyberpunk 2077", "Horizon Forbidden West". Atsevišķas spēles cena no 20 līdz 90 eiro.