Ir cilvēki, kuri drosmi ēd karotēm un to dara gan brokastīs, gan pusdienās, gan vakariņās. Viņi nebaidās būt atšķirīgi, izcelties un izaicināt, kas nozīmē – arī kļūdīties. Šoreiz raidījumā "Par to pašu" viesojas cilvēki, kuri izvēlas izcelties, nevis saplūst ar pūli: vairāku TV šovu dalībnieks un "drag queen" Kortnija (pazīstams arī kā Rendijs Indars Dikmanis), komunikāciju zinātnes studente, tetovētāja, modele un radošu projektu dalībniece Katrīna Juhna, kā arī apģērbu dizaina un grima entuziasts Emīls Voitko-Vītols un māksliniece Amālija Andersone. Par to, kā garderobe kalpo ne tikai estētikai, bet arī kā svarīgs emocionālās izpausmes līdzeklis, stāstīs psihologs Žanis Ovčinko.