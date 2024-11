Cik litru sviedru, nenotikušu ballīšu un kūku jāziedo, lai izveidotu perfektu augumu? Šoreiz raidījumā runājam ar cilvēkiem, kurus redzam skaistus uz skatuves, – bodibildinga sportistiem. Par savu pieredzi, nodarbojoties ar bodibildingu, grūtībām un sasniegumiem sporta veidā raidījumā stāsta Violeta Kolunova, Edžus Priedītis, kā arī Anna Vasariete, bet par sporta veida ietekmi uz veselību – sporta ārste Sandra Rozenštoka. Sarunā aizskarta arī tēma, ko bodibildings prasa mentāli un ko tas nodara pašvērtējumam.

Raidījuma vadītāja Anita vaicā sportistiem par viņu sajūtām, kad uz skatuves tiek vērtēts katrs sīkākais muskulītis. Vai viņi jūtas kā objekti? Violeta atzīst – lai arī uzstāšanās notiek peldkostīmā, viņa zina, "uz ko parakstās". "Apzinos, ka demonstrēšu savu darbu, nevis seksualitāti. Turklāt man palīdz grims, jo tad jūtos kā apģērbta. Svarīgi atcerēties, ka mani taču vērtē profesionāļi, kuri vērtē manu darbu, salīdzinot to ar citām sievietēm."



Edžus piekrīt Violetai: "Kad izeju uz skatuves, aizmirstu, ka esmu apakšbiksēs. Esmu tur, lai atrādītu to, ko esmu darījis pēdējā gada, pusgada laikā. Palīdzoša sajūta ir arī tā, ka uz skatuves esi kopā ar citiem sportistiem. Tu neesi vienīgais!" Tāpat Edžus norāda, ka arī skatītāji uz sacensībām nav gluži ieradušies izsalkušām acīm, drīzāk jūsmo par citu veikumu. Un arī tiesneši – 80 procenti no viņiem paši ir bijuši šī sporta veida sportisti vai treneri.

Abi sportisti arī atklāj, ka sagatavošanās posms ir intensīvs un 12 nedēļas ir īpaši nozīmīgas – to laikā jāpaspēj sagatavoties iznācienam. Lai gan treniņu intensitāte nemainās, ir jāpieslīpē tieši ēšanas režīms, veidojot kaloriju deficītu. Edžus piemin, ka pēdējās nedēļās tas jau ir "kārtīgs deficīts". Anita pajautā: vai tādējādi arī ballītes izpaliek? Viņi smejoties piekrīt – jā, pat ja kāds piedalās, tad tikai daļēji. Šis cilvēks noteikti nebūs tas, kurš izdzers 15 "džintonikus".



Violeta dalās, ka, piemēram, raidījuma filmēšanas dienā viņai jādodas uz vecmāmiņas dzimšanas dienu: "Man tante jau rakstīja: "Ko tev pagatavot?" Es saku: "Es ar savu atnākšu!" Manējie jau pie tā ir pieraduši. Zinu, ka meitenēm sākumā ir grūti pieņemt – kā var aiziet uz dzimšanas dienu, nepamielojoties ar torti?! Man tas šķiet pilnīgi normāli, jo es gribu pēc tam labi izskatīties uz skatuves. Cilvēkiem to ir grūti saprast. Nevajag jau atteikties no tortes, bet apēst nevis pustorti, bet mazu gabaliņu."

Edžus rekomendē – pēdējās nedēļās pirms sacensībām enerģijas līmenis ir tik zems, ka ideālā gadījumā būtu jāņem atvaļinājums, jo darba produktivitāte ir teju nulle: "Pamosties, aizej uz treniņu, pēc tam uz mājām, paēd, paguli, jo spēka nav daudz. Pēdējās divās nedēļās trenējies, guli un padari kādus mājas darbus. Ā, un daudz pozē. Kad ej garām spogulim, pārbaudi sevi vēlreiz..."

Gan Violeta, gan Edžus uzsver, ka ļoti svarīgs ir atbalsts – vai nu no trenera, vai citiem tuviem cilvēkiem, jo dažubrīd šis sporta veids ne tikai ceļ pašapziņu, bet liek to arī apšaubīt: "Mums liekas, ka esam sliktā formā, bet tu tāpat esi labāks par 99 procentiem sporta zālē," saka Edžus.

Fizioterapeite, farmaceite un NAC Latvijas absolūtā čempione bodibildingā Anna Vasariete arī stāsta, ka pašvērtējums mēdz te augt, te atkal samazināties un reizēm tas ir ļoti neobjektīvi. "Jāskatās ar veselo saprātu. Tas ir kopdarbs ar treneri, viņa ļoti palīdz. Kad es netieku galā un saku, ka esmu resna, viņa mani nomierina..."



Visi kā viens uzsver, ka sportot, protams, ir nepieciešams, taču cilvēki nereti neapzinās svara samazināšanas galveno mērķi. "Cilvēks domā: es nometīšu piecus kilogramus. Jautājums: kāpēc? Beigās mēs nonākam pie tā, ka vēlas justies labāk un vēlas būt labās attiecībās. Zem pieciem vai 10 kilogramiem parasti ir cits virsmērķis, un svarīgi, lai cilvēks to uzskata par galveno, nevis svaru."

