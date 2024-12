1909. gadā Rainis lugā "Zelta zirgs" rakstīja, ka "pastāvēs, kas pārvērtīsies". Un vēl 115 gadus vēlāk raidījumā " Par to pašu " diskutējam, cik daudz šajā teicienā meklējama patiesība: vai jāmainās līdzi laikam? Vai nelokāmi un stabili jāturas pie senajām tradīcijām? Ciemos tie, kas populāri bijuši vienmēr: 67 gadus vecais jauniešu elks, mūziķis Žoržs Siksna, komiķe, TV un radio raidījumu vadītāja Baiba Sipeniece-Gavare , kā arī stiliste, inženierzinātņu doktore Žanna Dubska.

Pārmaiņas nereti tiek uzskatītas par progresa priekšnoteikumu – tās ļauj pielāgoties jauniem izaicinājumiem, tehnoloģijām un pasaules redzējumam. Taču, no otras puses, pārāk strauja novirzīšanās no tradīcijām un pamatvērtībām var radīt sajūtu, ka tiek zaudēta identitāte un stabilitāte.

Žanna Dubska stāsta, ka viņa mainās visu laiku: "Kā tik paiet pieci, septiņi gadi, es ļoti krasi mainu savu nodarbošanos. Citādi man apnīk, es jūtos novecojusi, gribas apgūt kaut ko jaunu." Viņai patīk iziet no savas komforta zonas ne tikai savā profesijā, bet arī hobiju līmenī. Šobrīd viņa, piemēram, vēlas apgūt, kā vadīt nelielu lidmašīnu. Tāpat Žanna kontrolējot savu laimes un baudas hormonu produkciju: "Es zinu, kā tos saražot ar apģērbu, ko es velku, kā saražot ar gultasveļu, kurā es guļu, kā saražot ar ēdienu, komunikāciju ar sievietēm, vīriešiem un jauniešiem."

Baiba Sipeniece-Gavare gan plūst pa straumi. Viņu formā notur arī mono stāvizrādes. "Kā sportistiem ir olimpiāde, tā man stāvizrāde." Taču viņai svarīgas ir arī stabilās lietas – darbs televīzijā un radio. Sipeniecei esot recepte, kā uz vecumu nekļūt īgnai: viņa vēro, kā vecums panāk cilvēkus, un, ja redz reakcijas, kuras viņu biedē, Baiba tās piefiksē un cenšas kontrolēt. Mūziķis Žoržs Siksna, kurš kļuvis par jauniešu elku un šobrīd piedalās pasākumos, kuros spēlē arī visas karstākās jauniešu grupas un dziedātāji, piekrīt, ka viņš ir atsaucīgs uz jauniem izaicinājumiem: "Es ilgu laiku dziesmu "Pasaulīte" biju izmetis no sava repertuāra, bet šobrīd tā ir ļoti aktuāla. Ar pasaules ātro tempu es trīs gadus jau esmu pensionārs, kuram ir grūti tikt līdzi šiem tempiem un jaunajām ierīcēm, tehnoloģijām."

