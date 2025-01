Bēgšana no realitātes, aizmiršanās un narkotikas. Vienam attaisnojums lietošanai ir sevis uzskatīšana par mākslinieku, citam tā ir vide apkārt. Šajā "Par to pašu" epizodē runājām ar Konstantīnu Ivanovu, atslēdznieku tramvaju depo, kurš bijis lietotājs 12 gadus, mūziķi Jēkabu Ludvigu Kalmani, kurš savu sāpi par tēvu izsāpēja, aizmirstoties narkotikās, bet punktus uz burta "i" par to, kā narkotikas spēj postīt dzīves, salika "Nacionālā psihiskās veselības centra" narkologs Nikolajs Verhovskis.