Randiņš, uz kuru ierodas bijusī otrā pusīte vai meitenes tēvs, ar kuru attopies kopā cepam gaļu, un citas neveiklas randiņu pieredzes... Raidījumā "Par to pašu" meklējam atbildes, kur tad galu galā labāk iepazīties – internetā, ātrajos randiņos vai klasiskajā klubā vai bārā – un cik krupju jānobučo, lai atrastu īsto un vienīgo. Aktieris Mārtiņš Počs , digitālā satura autors Niklāvs Mičulis un fotogrāfs Marts Ansons, kā arī iepazīšanās pasākuma "Ātrie randiņi" organizatore Daina Zēna un intīmās kosmētikas zīmola "Mylome" radītāja Dace Minikoviča raidījumā dalījās savā raibajā randiņu pieredzē, iejūtoties arī savedēju lomā.

Raidījumā "Par TO pašu" pievēršamies kutelīgiem, tomēr ne banāliem tematiem, meklējot atbildes uz jautājumiem, kādi varētu rasties jebkura cilvēka galvā. No nopietniem un sabiedrībā aktuāliem tematiem līdz neformālām sarunām brīvā gaisotnē par to, kas interesē visus.