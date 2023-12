Cilvēks, kurš var iedvesmot un ar kuru gribas draudzēties. Guru, kurš vienmēr var dot padomu. Patīk meitenēm. Tā K.I.D. kādreizējie aktīvisti apraksta līderi ar iesauku Pavdiks. Īstajā vārdā – Pāvels Nazarovs. Taču vairākas jaunas sievietes saka, ka ir cietušas no viņa darbībām. Viņas – nometnes dalībnieces, viņš – līderis. Šajā rakstā – gan sieviešu liecības, gan Nazarova skaidrojums un atbilde uz jautājumu – kādas sekas viņu sagaidīja?

Nazarovs ir viens no senākajiem K.I.D. darboņiem, pirmoreiz uz nometni aizbraucis jau 2003. gadā. Nometnes direktora Dmitrija Bočarova un pirmā raksta "varoņa" Pāvela Vereteņņikova tuvs draugs.

Pavdika vārds parādījās jau pirmajā rakstā, kur Marina uzticēja viņam savu stāstu par Vereteņņikovu. Viņš Marinu mierinājis un atbalstījis, tomēr no pētījuma autorēm pieejamās informācijas nekas neliecina, ka Nazarovs būtu mēģinājis panākt Vereteņņikova izslēgšanu no organizācijas.

Trīs sievietes ir uzticējušas "Delfi" un Latvijas Radio savus stāstus par piedzīvoto no Nazarova puses. Notikumi risinājās dažādos gados, bet visi – laikā, kad meitenes K.I.D. struktūrā bijušas dalībnieces. Kā K.I.D. nometnē neformāli teica – "bērni".

Pāvels Nazarovs jeb Pavdiks Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook"

Ar Nazarovu 19 gadus vecā Darja bija iepazinusies 2017. gadā, kad aizbrauca uz savu pirmo K.I.D. vasaras nometni, bet viņas aprakstītais incidents notika tradicionālajā pārgājienā, kas katru gadu tika organizēts pāris nedēļas pēc nometnes noslēguma. Darja stāsta, ka aizbrauca uz pasākumu viena, ne visai iekļāvās kompānijā un jutās mazliet neērti. Viņai šķiet, ka Nazarovs to pamanīja. Vakarā pie ugunskura Pavdiks esot izteicis komplimentus un sarunas temati kļuvuši personiskāki. Gulēt aizgājuši vienā teltī, jo uz pārgājienu Darja aizbraukusi bez telts un publiski pateikusi, ka meklē naktsvietu (viņa skaidro, ka tā K.I.D. pārgājienos mēdza darīt). Palīgā esot pieteicies Nazarovs.

"Viņš sāka tā kā pieskarties man. (..) Kādā brīdī piedāvāja aiziet uz mežu. Man šķiet, ka es teicu – nu jā, OK. Nebija briesmīgi, tas bija dīvaini. Viņš tā kā uzreiz... Mēs pat nerunājām, jo man šķiet, ka tur visu varēja dzirdēt. Turpat aiz priedēm bija vieta, kur visi palika. Ļoti ātri viss notika. (..) Pēc tam es sāku slikti justies. Man šķita, ka viņš bišķiņ dīvaini uzvedas. Nevar teikt, ka man būtu bijusi liela pieredze, ka es jau zinātu, kas ir normāli, kas nav. Man nepatika, kaut kādā ziņā es gaidīju – tas ātri beigsies, es iešu gulēt, viss būs OK," stāsta Darja. Pēc šīs nakts abi tikušies, Darja paskaidrojusi, ka nevēlas šādu attiecību turpinājumu, un viss arī beidzies. Darja neuzskata, ka šis notikums bija ļoti traumatisks. Tagad viņa nonākusi pie secinājuma – Nazarovs uzskatot: "Ja formāli nesaka nē, tad kā viņš var zināt [ka kaut kas nav kārtībā]?"

Cita K.I.D. bijusī dalībniece, Ksenija, stāsta – ar Nazarovu iepazinās K.I.D. nometnē, kad jaunietei bija 17 gadi, bet viņam – ap 30. Nometnē Ksenija bija izvēlējusies vienu no kursiem, kuru vadījis Nazarovs. Viņa stāsta, ka nometnē bijusi bez draugiem, nav spējusi integrēties nometnes jauniešu vidē un jutusies vientuļa – uz nodarbībām nāca viena, ar citiem daudz nerunāja. Nazarovs to esot pamanījis un runājis ar viņu, gājis pastaigāties. Jauniete stāstījusi, ka viņai nav bijis kontakta ar pašas ģimeni un šāds pieaugušā cilvēka atbalsts bijis ļoti vajadzīgs.

Tagad, atskatoties uz šiem notikumiem, Ksenija domā, ka Nazarova uzmanība šķita nevainīga, ņemot vērā kopējo K.I.D. "apskāvienu kultūru". Sievietei arī liekas, ka Nazarova interese par viņas ģimeni nebija nejauša: "Visas mūsu pirmās sarunas bija par ģimeni. Man ne īpaši patika ar to dalīties, bet man liekas, ka viņš speciāli interesējās par to, lai noskaidrotu, vai man ir, kam uzticēties, vai man ir atbalsts."

Pāvels Nazarovs. 2013. gads Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook"

Vēlāk, citā jauniešiem domātā projektā, Ksenija iepazinusies ar Nazarova romantisko partneri, viņa vienaudzi Iru, un abas kļuvušas par tuvām draudzenēm. Ksenija jau bija pilngadīga, kad, ciemojoties Iras mājās, ar viņu notika kāds incidents. Tur bijis arī Pavdiks. Ksenija viņam stāstījusi par to, ka ir iemīlējusies kādā vīrietī un drīz lidos uz valsti, kur viņš dzīvo.

Ksenija atceras, ka vienu brīdi Nazarova draudzene bija izgājusi no istabas un Nazarovs pēkšņi sācis dīvainu sarunu: "Viņš man pajautāja, vai es jebkad esmu domājusi par to, ka starp mums varētu kaut kas notikt. Es atbildēju, ka neiebilstu ar viņu vairāk tikties un vairāk ieguldīties draudzībā. (..) Man tas likās ļoti dīvaini, jo viņa man bija tuva draudzene, bet viņš labs draugs, kaut kāds "mismatch" [tulk.: neatbilstība] bija."

"Tālāk, es neatceros, kā tieši, tajā momentā es vienkārši... Vienīgais, ko atceros, – viņš tur manas rokas blakus gultai, viņš mani skūpsta tā, ka paliek zilums uz kakla. Es nevaru pakliegt, bet mēģinu kaut kā pretoties. Tā bija viena sekunde – te mēs sēdējām, runājām, un tad pēkšņi tas viss notiek. Es cenšos izrauties, atstumt viņu ar rokām un kājām, bet man nav spēka rokās un kājās. Vienīgais, kā varu pretoties, ir skrāpēt un kost. No visa spēka iekodu viņam vaigā, tā, ka viņam tecēja asinis, bija zobu nospiedumi uz vaiga un arī kakla. Manuprāt, tas skaidri apliecināja, ka man tas, ko viņš dara, nepatīk. Man gan likās, ka pretošanās viņu vēl vairāk uzvilka un viņam tas patika."

Ksenija atceras, ka tad, kas viss beidzās, Nazarovs esot kaut ko stāstījis par savām attiecībām ar Iru, ka dzīvojot dubultu dzīvi, tad viņu apkampis un teicis, ka viņa taču zina, ka viņš viņu mīl. Ksenijai izdevies izrauties. Viņa izgājusi laukā uzpīpēt. Pīpējusi vienu cigareti pēc otras. Domājusi, kur palikt pa nakti, jo nebija no Rīgas, bet citur nebija, kurp iet. Tonakt Ksenija tomēr palikusi Iras dzīvoklī un agri no rīta devusies prom. Nākamajā dienā viņa lidoja prom, un draudzība ar Iru arī esot beigusies.

Dažus mēnešus pēc nometnes visi trīs – Pāvels, Barbaras draudzene Aņa un pati Barbara – kāda projekta ietvaros devušies ceļojumā uz Spāniju. Barselonā palikuši pie paziņas. "Gulējām uz grīdas, es pa vidu starp Aņu un Pavdiku. Pēkšņi Pavdiks sāka mani apskaut. Man tas likās dīvaini, nebiju to gaidījusi. Iečukstēja ausī, lai nevienam to nestāstu un it īpaši Aņai," atminas Barbara.