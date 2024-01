Vai zini, kāda ir Latvijā iecienītu dārzeņu un augļu loma uzturā un ar ko tie vērtīgi? Uztura speciāliste Lizete Puga aicina iepazīt un no jauna atklāt ikdienas maltītēs iemīļotos kartupeļus, kāpostus, bietes un citus dārzeņus un augļus!

No 1. janvāra "Maxima Latvija" ir "iesaldējusi" PVN pircēju īpaši iecienītiem Latvijai raksturīgiem dārzeņiem un augļiem, kuriem "Maxima" veikalos tiek nodrošināta līdzšinējā regulārā cena. Pircēju ērtībām konkrētie produkti, kas ietverti iniciatīvā, veikalos tiks īpaši marķēti. Iniciatīvā ietvertie kartupeļi, sarkanie kartupeļi, kāposti, bietes, rutki, sviesta ķirbji, āboli, bumbieri, tomāti, gurķi, tomāti mini plūmes, Ķīnas kāposti, brokoļi, sīpoli, ķiploki, zaļie lociņi, rukola, spināti, avenes un mellenes – tie ir ne tikai gardi, bet ļoti vērtīgi produkti ikdienas ēdienkartē!

Kartupeļi

Vai zinājāt, ka kartupeli patiesībā pēc uzturvērtības iedala pie graudaugu grupas? Tas tādēļ, ka ogļhidrātu un enerģijas daudzums tajos ir daudzas reizes lielāks nekā citiem dārzeņiem un līdzvērtīgs graudaugiem. Aptuveni 1 liela izmēra kartupelis satur 70 kcal, 2 g olbaltumvielu un patiesībā ir arī samērā populārs C vitamīna avots Latvijas iedzīvotājiem.

Visvērtīgākie kartupeļi ir tie, kas vārīti ar mizu, jo to sastāvā ir vairāk balastvielas, kā arī atsevišķas minerālvielas – kālijs, kalcijs, magnijs. Kartupelis ir arī ļoti sātīgs un lieliski iederas ēdienkartē tiem, kas seko līdzi savam svaram. Bet, protams, kombinācijā ar daudz dārzeņiem. Tas būtiski ir arī cilvēkiem, kas seko līdzi cukura līmeņa izmaiņām. Vienmēr vēl papildus zaļumi!

Kāposti

Kāposti tiek uzskatīti par vienu no mūsu reģiona superproduktiem, bet brīžiem ir sajūta, ka par šo dārzeni atceras vien retais. Patiesībā kāposti ir ļoti ekonomisks dārzenis ar lielu potenciālu, jo to var ēst gan svaigu, gan vārītu, ceptu, gan arī fermentētu. 100g kāpostu satur vien 27 kcal un līdzīgi kā gurķiem to sastāvā ir 90% ūdens. To sastāvā dominē kālijs, jaunajām māmiņām aktuālā folskābe, K vitamīns, kā arī šis produkts ir labs C vitamīna avots. 200g kāpostu un dienas deva ar C vitamīnu ir uzņemta.

Bietes

Bietes ir klasika, kas iederas gan karstā vasaras tveicē, gan aukstajos gadalaikos. Bietes pēc to sastāva ir ogļhidrātiem bagātas, un par to liecina arī to saldā garša. Taču satraukumam nav pamata 100g bietes satur vidēji 9g ogļhidrātus no kuriem 6-7g ir cukuri un 2 g šķiedrvielas, kas ir 6-7% šķiedrvielu no dienā ieteicamā daudzuma. Biešu sastāvā varam izcelt arī atsevišķas minerālvielas kā magniju, kāliju, folskābi, tostarp arī dzelzi. Taču jāatceras, ka tikai ar biešu iekļaušanu regulārā ēdienkartē nepietiks lai paaugstinātu dzelzs līmeni organismā. Biešu sastāvā atrodami arī īpaši spēcīgi antioksidanti, kas bietēm piešķir to īpašo krāsu. Antioksidanti palīdz organismam cīnīties pret neveselīga dzīvesveida sekām šūnu līmenī.

Spināti

1 paka spinātu satur vien 15 kcal un 2 g olbaltumvielu. Tamdēļ, spināti lieliski iederas veselīga dzīvesveida sekotāju ēdienkartē, jo īpaši to cilvēku ēdienkartē, kas seko līdzi veģetāram dzīvesveidam. To vislielākā vērtība ir lielais dzelzs un kalcija daudzums. 100g spināti nodrošina 10% no dienā nepieciešamā kalcija daudzuma un 20% no ieteicamā dzelzs daudzuma. Kā jau zaļo lapu dārzenim to sastāvā ir arī ievērojams kālija un K vitamīna daudzums, kas ir būtiski cilvēkiem ar sirds un asinsvadu problēmām, kā arī jauniem un aktīviem cilvēkiem, kuriem ir būtiska to kaulu veselība.

Āboli

Āboli ir lielisks balastvielu jeb šķiedrvielu avots. 1 vidēja izmēra ābols satur 4-5g šķiedrvielu, tostarp šķīstošās šķiedrvielas, kas palīdz samazināt holesterīna līmeni asinīs un vairo zarnu labo mikrofloru. Tik būtiski ir atcerēties, ka vislabāk ābolu ir ēst ar visu mizu, tādejādi uzņemot vairāk vērtīgo uzturvielu. To sastāvā dominē B grupas vitamīni, C vitamīns, mangāns, kālijs, tostarp apēdot arī kādu ābolu sēkliņu tik ļoti vērtīgais un mūsu platuma grādos trūkstošais jods.

Āboli veicina arī gremošanas procesus, tāpēc vienmēr jāatceras, ka vairāk par diviem āboliem dienas laikā nebūs ieteicams ēst - kas par daudz, tas par skādi! Dienas laikā vēlams apēst 3 saujas izmēra dārzeņus un 2 porcijas augļu un ogu.

Avenes

100g avenes satur 50 kcal, 1g olbaltumvielu un 6-7g šķiedrvielu. Līdzīgi kā jau citi augļi un ogas satur ūdenī šķīstošos B grupas un C vitamīnus, kāliju, magniju un dzelzi. Tostarp arī organiskās skābes, kas uzlabo gremošanas procesus un kombinācijā ar olbaltumvielām bagātiem produktiem sekmē dzelzs uzsūkšanos. Arī avenes ir bagātas ar antioksidantiem, kā, piemēram, anticionīni, kas pasargā organismu no dažādām saslimšanām un pozitīvi iedarbojas uz sirds un asinsvadu sistēmu.

Tas ir mīts, ka saldētas ogas nesatur vērtīgās uzturvielas. Patiesībā arī pareizi saldētas un atlaidinātas avenes ziemas periodā būs minerālvielām un vitamīniem bagātas.

