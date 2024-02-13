Столица нашей родины — Брюссель? Как принимаются решения в Евросоюзе
Delfi
Как принимаются решения в Европарламенте? И вообще кто важнее — Европарламент, Евросовет, Совет ЕС или Еврокомиссия? На что могут повлиять наши евродепутаты — всего-то 8 сейчас и 9 в будущем созыве? Как создаются политические коалиции в Европарламенте — по идеологии и по странам, которые имеют общие интересы? Как идеология уживается с географией? И что будет, если согласно прогнозам, следующий Европарламент "поправеет"? Об этом — в подкасте Delfi "Шоу Шумана" рассуждают журналистки Данута Дембовская и Александра Полещук.
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