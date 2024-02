Viens no veiksmīga uzņēmuma pamatiem, protams, ir komanda, un ikviena vadītāja uzdevums ir šo komandu izveidot, attīstīt un saliedēt. Lai arī cik pieprasīti būtu uzņēmuma pakalpojumi un produkti, lai arī kādi jauninājumi tiktu ieviesti un lai arī kāda apjoma investīcijas tiku ieguldītas attīstībā, bez profesionālas un saliedētas komandas viss iepriekš minētais nenovedīs pie vēlamā rezultāta. "Kreiss" vadība no savas pieredzes zina, kas ir lojāli darbinieki un kā viņi var palīdzēt attīstīt uzņēmumu. 9,5% darbinieku uzņēmumā strādā vairāk nekā 10 gadus, bet 21,9% – vairāk nekā piecus gadus.

30 gadu pastāvēšanas laikā "Kreiss" ir izaudzis no neliela transporta uzņēmuma, kurā savulaik direktora, autovadītāja un loģistikas speciālista pienākumus pildīja viens cilvēks – Andrejs Kuzņecovs, līdz korporācijai ar pārstāvniecībām un meitasuzņēmumiem visā pasaulē. Šodien uzņēmumā strādā 2 700 darbinieku. Par uzņēmuma attīstību "Kreiss" noteikti ir pateicīgs ne tikai vadības pārdomātajiem lēmumiem, bet arī lielās komandas smagajam darbam. Lai ielūkotos uzņēmumā, piedāvājam iepazīties ar cilvēkiem, kuri jau 10, 15 un pat gandrīz 20 gadus sevi sauc par daļu no "Kreiss" komandas.

No dispečera līdz izpilddirektoram

Par transporta pārvadājumu galveno dzinējspēku tiek uzskatīti ne tikai kravas automašīnu vadītāji, bet arī viņu "navigatori" birojā – dispečeri. Šis amats ir viens no populārākajiem sākuma līmeņa amatiem jebkurā loģistikas uzņēmumā, ar kuru savu karjeru parasti sāk vecāko kursu studenti vai augstskolu absolventi. Dispečera pienākumos ietilpst transportlīdzekļu un autovadītāju darba organizēšana un uzraudzība. Viņi seko līdzi piegādes grafikam, transporta tehniskajam stāvoklim, sazinās ar autovadītājiem un koordinē viņu darbu. Daudzi ilggadējie "Kreiss" darbinieki ir sākuši darbu šajā amatā.

Tā Jevgēnijs Polonņikovs, kurš "Kreiss" strādā jau 18 gadus, nonāca daudzfunkcionāla darbinieka amatā, jo tolaik uzņēmums bija pavisam neliels, un viņš kopā ar kolēģi veica dažādus pienākumus, kas tagad ir sadalīti starp vairākiem desmitiem darbinieku komercnodaļā un ekspedīcijas nodaļā. "Savas karjeras sākumā es kā projektu vadītāja asistents komunicēju ar šoferiem, drukāju dokumentus, meklēju kravas. Tolaik bija mazāk nekā 40 automašīnu, un katrai automašīnai bija savs nosaukums par godu kādai no grieķu dievietēm," atceras Jevgēnijs. Uzņēmumam augot, parādījās jaunas nodaļas, un viņš lepojas, ka izdevās pastrādāt gandrīz visos posmos, ieņemot arī vadošus amatus, kas pašlaik palīdz labi izprast uzņēmuma kopējās darbības mehānismus. Jevgēnijs tagad ir Austrumu virziena direktors, viņa pakļautībā esošais departaments strādā ar valstīm pasaules austrumu daļā.

Dmitrijs Lazovskis arī sāka strādāt "Kreiss" kā dispečers, nākamais izaugsmes posms ir plānotāja amats, kas ir tieši saistīts ar kravu sadali maršrutā. Drīzumā "Kreiss" tika izveidota nodaļa kravu nosūtīšanai no Beniluksa valstīm uz Skandināviju, un Lazovskis iesaistījās tās attīstībā – tā no tikai pāris kravas automobiļiem šajā maršrutā tika panākta izaugsme ar nu jau 240 spēkratiem. Tāpat tiek strādāts arī ar citiem galamērķiem, piemēram, Kazahstānu. Tagad Dmitrijs vada klientu attiecību nodaļu.

Arī "Kreiss" izpilddirektors Dmitrijs Čebajevskis ir izgājis interesantu karjeras ceļu. Pirms 11 gadiem, absolvējot augstskolu, viņš arī pievienojās uzņēmumam kā administrators, bet ļoti drīz pārņēma kolēģa pienākumus un kļuva par vienu no dispečeriem. Tā kā šajā laikā notika uzņēmuma izaugsmes posms, drīz vien sekoja jauni amati, ar tiem arī pienākumi un lielāka atbildība. Tā pēc dažiem mēnešiem dispečera pozīcijai sekoja plānotāja amats, un gada laikā Dmitrijam tika uzticēts vadīt nelielu nodaļu, kas koncentrējās uz Centrāleiropu. Dmitrijs atzīmē, ka augstu vērtē savu vadītāju uzticību. Tāpat kā dažiem citiem kolēģiem, arī Dmitrijam bija iespēja strādāt dažādās uzņēmuma nodaļās, gūstot jaunu pieredzi un zināšanas. Smagā darba rezultāti ļāva viņam septiņus gadus pēc darba uzsākšanas "Kreiss" ieņemt komercdirektora amatu, bet vēl pēc trim gadiem – kļūt pat uzņēmuma izpilddirektoru.

Autovadītāju darba specifika neparedz īpašu karjeras izaugsmi, taču arī šajā amatā ir attīstības iespējas. Autovadītāju plānošanas un kvalifikācijas nodaļas vadītājs Aleksandrs Sokolovs, kurš arī uzņēmumā strādā jau vairāk nekā 10 gadus, norāda, ka, pieaugot pieredzei, autovadītāji var arī attīstīties – viņiem tiek uzticēti sarežģītāki maršruti, piemēram, Skandināvijā ar tās skarbajiem laikapstākļiem. Pieredzējuši šoferi var doties braucienos arī kopā ar stažieriem. Viņiem tiek piešķirtas piemaksas par gatavību nodot savas zināšanas praksē, un stažieriem ir iespēja mācīties no kvalificētākiem kolēģiem darba vidē. Daži ar laiku nomaina amatu no kravas automašīnas vadītāja uz instruktora amatu, apmācot un eksaminējot jaunpienākušos šoferus. Andrejs Tatulovs, kurš "Kreiss" strādā jau 10 gadus, tagad ir reisu instruktors un māca jaunajiem kolēģiem visu, kas viņiem jāzina par ceļu satiksmes un tehnoloģiju niansēm, kā arī par darbu ar dokumentiem un kārtību klientu noliktavās. Protams, īpaša uzmanība tiek pievērsta tiem, kas ieradušies no dienvidu un austrumu valstīm un nezina visas transporta, loģistikas un satiksmes nianses Eiropā. Strādājot pie jauno autovadītāju prasmju uzlabošanas, A. Tatulovs lepojas, ka tiek sniegts ieguldījums mūsu kopējās drošības uzlabošanā uz ceļiem. Reisu instruktoriem ar laiku ir iespēja pamēģināt savus spēkus pasniegšanā un pāriet strādāt uz kvalifikācijas nodaļu, jo arī instruktora darbā arī ir dažādas atbildības jomas. Piemēram, Didzis Dzelzkalējs jau 13 gadus strādā par instruktoru "Kreiss". Sākumā viņš nodarbojās ar personāla atlasi, pārbaudīja jaunpienākušo autovadītāju kvalifikāciju, bet tagad viņš ir pārkvalificējies par ekonomiskās braukšanas instruktoru, apmāca gan jaunos, gan pieredzējušos autovadītājus.