Nacionālā apvienība vienmēr ir bijusi un būs nacionālo interešu sardzē jau kopš Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas. Tā ir partija, uz kuru var paļauties un kurai sava identitāte nav jāmeklē. Būsim godīgi – reizēm ir bijis neērti par Latvijas pārstāvjiem Eiropas Parlamentā. Iemesli var būt dažādi. Ir Briselei "paklausīgās balsis", ir prokrieviski noskaņotie, ir vienkārši nekompetentie, kas tur nokļuvuši masīvu reklāmas kampaņu rezultātā. Balsojot par Nacionālo apvienību, vari būt drošs, ka Latvija Eiropas Parlamentā tiks pārstāvēta godam. Nacionālās apvienības saraksta līderis Roberts Zīle ekspertu vērtējumā ir atzīts par ietekmīgāko Eiropas Parlamenta deputātu no Baltijas – jaunākajā ietekmes reitingā viņš ir 7. vietā no 705 deputātiem. Roberts Zīle ir strādājis pie būtiskāko Eiropas Savienības finanšu instrumentu izstrādes, kas devuši tiešu labumu Latvijas ekonomikai, kā arī parlamenta balsojumos vienmēr balsojis Latvijas interesēs. Balsojot par Nacionālo apvienību, tu izvēlies pārbaudītas vērtības.

Nacionālā apvienība vienmēr ir aicinājusi Latvijas politiķus un uzņēmumus neēst no Krievijas rokas, pārraut ekonomiskās saites ar Krieviju, izskaust termiņuzturēšanās atļauju tirdzniecību. Diemžēl šīs gadiem ilgi piekoptās politikas metastāzes ir cauraudušas gan uzņēmējdarbības vidi daudzās nozarēs, gan politiķu domāšanu un ir, iespējams, galvenais iemesls, kāpēc ekonomiski atpaliekam no kaimiņvalstīm un nedzīvojam tik turīgā valstī, kā gribētos. Daudziem politiķiem nacionālā stāja atmodās tikai pēc Krievijas 2022. gada iebrukuma Ukrainā. Visi tagad saka to, ko Nacionālā apvienība teica jau sen. Kāpēc dot varu tuvredzīgiem politiķiem? Kāpēc zaudēt laiku pareizu stratēģisko lēmumu pieņemšanā? Balsojot par Nacionālo apvienību, tu vari būt drošs, ka lēmumi tiks pieņemti savlaicīgi un tālredzīgi.