Eiropas Parlamenta viceprezidents Roberts Zīle (Nacionālā apvienība) ir viens no pieredzes bagātākajiem politiķiem ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Pateicoties aktīvai līdzdalībai Eiropas Savienības likumdošanas izstrādē, Roberts Zīle vairākus gadus pēc kārtas atzīts par ietekmīgāko deputātu no Baltijas, jaunākajā vērtējumā ierindojoties 7. vietā no 705 Eiropas Parlamenta deputātiem. Pirmsvēlēšanu laikā Robertam par politiku intervijās nākas runāt daudz, taču šoreiz saruna pārsvarā par to, kas paliek "ārpus kadra".