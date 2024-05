Par gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, par to, kā izdarīt izvēli, un par sabiedrības uzticēšanos politiķiem saruna ar Nacionālās apvienības priekšsēdētāju RAIVI DZINTARU.

Lūdzu, iedomājieties nereālu situāciju, ka jūs neesat ne partijas priekšsēdētājs, ne biedrs, personīgi nepazīstat nevienu no kandidātiem un jūsu nodarbošanās vispār nav saistīta ar politiku! Kā jūs pieņemtu lēmumu, par ko balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās?

Labs jautājums. Es tiešām esmu lepns ar to, kā manas vērtības Eiropas Parlamentā pārstāv Roberts Zīle. Bet, ja es būtu no politikas tālu stāvošs cilvēks, iespējams, man nebūtu tik labas iespējas novērtēt katra kandidāta reālās spējas un devumu. Man šķiet, ka politiķi demokrātijas apstākļos ļoti reti kļūst par lepnuma avotu, līdz ar to es latiņu liktu zemāk.