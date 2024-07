Mājas fasādes krāsošana nav tikai estētiska procedūra – tā pagarina mājas veselīgo mūžu un palielina ēkas vērtību. Tas ir svarīgi gan tajās reizēs, kad plāno māju nodot citu saimnieku rokās, gan arī tad, ja vēlas to nodot mantojumā no paaudzes paaudzē. Tīmeklī pieejams daudz informācijas par to, kā veikt ēkas koka fasādes pārkrāsošanu, taču kas jādara tiem, kuru mājas apdare veikta ar mūra, granīta, betona pārklājumu vai citiem dabiskiem minerālu materiāliem? Šis raksts sniegs vērtīgu informāciju visiem tiem, kas vēlas ar krāsošanas palīdzību uzlabot ēkas ar mūra un apmestām fasādēm izskatu, labbūtību un ilgmūžību.