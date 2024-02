Как быть, если все вокруг поют шлягеры, а ты ни слова не знаешь? Или ты им "кто?", а они тебе - не "конь в пальто!"? Что делать с тазиком на кладбище? Как через "идиотов" и "больших дураков" оценить красоту балтийского юмора, а над чем лучше не смеяться? И вообще, почему Латвия — это круто, только надо найти правильный вход? Журналисты Кристина Худенко и Николай Овчинников предлагают новый подкаст Код.LV — легко и весело про современные латышские культурные коды.

