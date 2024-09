Pamostoties no rīta, izkāpjat no gultas un basām kājām dodaties uz virtuvi pēc atspirdzinošas kafijas tases... Vislabākās sajūtas būs tad, ja zem kājām būs koka grīda, vai ne? Koka grīdas ir viena no populārākajām izvēlēm mājokļu īpašnieku vidū, un prieks pēdām ir tikai viens no iemesliem, kāpēc tas tā ir. Šajā rakstā aplūkosim galvenos faktorus, kas padara koka grīdas par izcilu izvēli, ieskaitot to estētiskās, ekoloģiskās un praktiskās priekšrocības. Turklāt izrādās, ka šādu grīdu atjaunošana un uzturēšana ir pa spēkam teju ikvienam no mums.

1. Koka skaistums ir dabisks un mūžīgs

Katram koka veidam ir sava unikāla tekstūra un krāsa, kas rada siltu un mājīgu atmosfēru mājoklī. Tas nodrošina unikālu dabisku skaistumu, kas spēj papildināt gandrīz jebkuru interjera stilu. Turklāt, kā norāda daudzi nozares eksperti, tostarp National Wood Flooring Association, koka grīdas neiziet no modes – tās var viegli pielāgot jaunam interjeram, piemēram, pārkrāsojot, beicējot vai lakojot, lai mainītu izskatu un saglabātu pievilcību gadiem ilgi.

2. Ekoloģisks un ilgtspējīgs risinājums

Ne visas grīdas var raksturot kā ekoloģiskas un ilgtspējīgas, bet koka grīdas noteikti ir ilgtspējīga izvēle. Pirmkārt, tās tiek izgatavotas no atjaunojamiem resursiem – pareizi apsaimniekoti meži spēj nodrošināt pastāvīgu koksnes piegādi, nekaitējot ekosistēmai. Pētījumi liecina, ka koka grīdu ražošana rada mazāku oglekļa dioksīda pēdas nospiedumu nekā sintētisko materiālu grīdām, piemēram, vinila vai lamināta grīdām. Turklāt koks ir dabīgs materiāls, kas pēc dzīves cikla beigām var tikt pārstrādāts, neradot kaitējumu videi.

3. Grīda, ko nodot no paaudzes paaudzē

Atjaunojot interjeru, koka grīda ir elements, kuru nepieciešams tikai uzfrišināt, jo koka grīdas izceļas ar ilgmūžību. Pareizi koptas, tās var kalpot vairākas desmitgades, pat simtiem gadu. Tātad, ieguldot labas koka grīdas izveidē un rūpēs par to, pastāv iespēja, ka tās baudīsiet ne tikai jūs, bet arī nākamās paaudzes. Pat ja dzīvē pienāk brīdis, kad vēlaties mainīt mājokli, koka grīdas var labi kalpot arī turpmāk, jo saskaņā ar "Forbes" pausto, labi uzturēta koka grīda var palielināt mājokļa vērtību. Nekāda satraukuma arī par parasto grīdas nolietojumu. Ja uz grīdas nokrīt ēdiens, izlīst vīns vai to sabojā mājdzīvnieki, koka grīdas parasti var atjaunot ar nelieliem labošanas darbiem, piemēram, slīpēšanu un pārlakošanu. Tas ir daudz ekonomiskāks risinājums nekā grīdas seguma nomaiņa.

4. Veselīgs iekštelpu klimats ar dabisku materiālu

Gaisa kvalitāte telpās ir atkarīga no daudziem dažādiem faktoriem, un grīdas segums ir viens no galvenajiem. Atšķirībā no daudziem sintētiskiem grīdas materiāliem, koka grīdas neizdala gaistošos organiskos savienojumus tādā apjomā kā, piemēram, sintētiskie segumi vai lamināts. Koks nesatur toksiskas ķīmiskās vielas, piemēram, formaldehīdu, kas var izdalīties gaisā un negatīvi ietekmēt iekštelpu gaisa kvalitāti. Savukārt, salīdzinot ar mīkstajiem segumiem, koka grīdas neveicina putekļu, putekļu ērcīšu un citu alergēnu uzkrāšanos telpā.

Pietiekami vienkāršs un ekskluzīvs risinājums

Koka grīda, lai gan dabisks un ekoloģisks materiāls, ir arī ļoti pielāgojams. Tas ir vienlaikus izturīgs un jūtīgs materiāls, ar kuru var strādāt ne tikai profesionāļi, bet arī ikviens, kurš jūt sevī amatnieka garu. Tas nozīmē, ka koka grīdu var aprūpēt ikviens, ja vien tiek izvēlēti pareizie materiāli.

Labs piemērs ir Instagram profilā "liganakts", kur tā saimniece Līga Nakts dalās ar grīdas ieklāšanas, beicēšanas un lakošanas procesu. Līga stāsta: "Pagaidu mājai izvēlējāmies koka grīdas, jo tas ir dabisks, patīkams materiāls, kuru iespējams izmantot atkārtoti. Nācās ieguldīt laiku, lai atrastu īsto toni, taču rezultāts ir tā vērts! Izvēlējāmies Tikkurila Pontti Floor matētu laku, kas ne tikai pasargā dēļus no mehāniskiem bojājumiem, bet arī no dzeltēšanas."

Kā apgalvo saimniece, rezultāts ir iespaidīgs un, kā varam secināt no viņas teiktā, arī viņa piešķīrusi nozīmi iepriekš minētajiem faktoriem – koka grīdas dabiskajam, estētiskajam izskatam un ilgmūžībai.

"Tikkurila" produkti koka kopšanai iekštelpās

Koka dabiskums un vienlaikus ekskluzivitāte ir jāspēj novērtēt – ne tikai grīdas, bet jebkurš koka priekšmets ir pelnījis ilgi kalpot un labi izskatīties. Pareizi izvēlēti koka atjaunošanas un kopšanas materiāli ir puse no veiksmes, lai tas izdotos. "Tikkurila" piedāvā kvalitatīvus iekšdarbu produktus koka eļļošanai, beicēšanai un lakošanai, kas grīdu, mēbeļu vai citu interjera elementu atjaunošanu padarīs vieglu un jēgpilnu. Ja runājam tieši par grīdām, gan teorija, gan prakse apliecina, ka koka grīdas sniedz daudz priekšrocību gan estētikas, gan ekoloģijas un ilgtspējas ziņā. Ja vēlaties paši atjaunot koka grīdu savās mājās vai dot jaunu krāsu koka mēbelei, izmantojiet iespēju konsultēties ar ekspertu zvanot uz Krāsu līniju pa tālruni 82888 un darba laikā saņemt padomu pilnīgi bez maksas.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!