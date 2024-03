Izlozes noteikumi



1. Pieteikties izlozē var līdz 2024.gada 31. martam (ieskaitot) interneta

vietnē delfi.lv.

2. Lai piedalītos izlozē, dalībniekam ir jātbild pareizi uz visiem jautājumiem un jāatstāj sava kontaktinformācija.

3. Izlozē piedalās tikai unikāla e-pasta adrese.

4. Balvu fonds - viena dāvanu karte 100 eiro vērtībā "Riga Plaza" un trīs "Bonduelle" dāvanu grozi.

5. Balvas laimētājus pēc nejaušības principa, proti, caur https://www.random.org/ vai excel RAND funkciju, nosaka konkursa rīkotājs AS "DELFI" 2024. gada 3. aprīlī.

6. Konkursa rīkotāji sazināsies ar balvas laimētājiem par to saņemšanu ne

vēlāk kā līdz 2024. gada 10. aprīlim.

7. Ja laimētājs neatbild uz e-pastu 5 (piecu) darba dienu laikā no tā nosūtīšanas e-, AS "DELFI" ir tiesīgs veikt atkārtotu izlozi un izlozēt citu laimētāju, ievērojot šo noteikumu kārtību.

8. Katram izlozes dalībniekam ir tiesības ar testa rezultātiem dalīties sociālajos tīklos.

10. Izlozes norises laikā AS “DELFI” veic personas datu (vārds un

e-pasts) ievākšanu un apstrādi, lai noteiktu balvas laimētāju. E-pasta adrese nepieciešama, lai nodrošinātu dalībnieka identifikāciju laimesta gadījumā un varētu pēc iespējas ātrāk sazināties ar dalībnieku laimesta gadījumā. AS “DELFI” izlozes dalībnieku personas dati tiek dzēsti ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no izlozes dienas.