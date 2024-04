"Arī mēs sākām ar pašu mazumiņu un pat sapņos nevarēja rādīties tie izaicinājumi, ar ko saskaramies šodien. Taču par ļoti tālu nākotni nav jādomā uzņēmuma pirmajā posmā. Vispirms jāsaprot pamata lietas – kā vari uzsākt savu uzņēmējdarbību, kā pārbaudīsi produktu un nodrošināsi, ka to var iegādāties tavs klients. Tāpat liela nozīme ir pareizai komandai, kur katrs ir atbildīgs un zinošs par uzņēmuma procesiem – no idejas dizainam līdz praktiskiem finanšu jautājumiem. Ja kāds no jautājumiem ir mazāk skaidrs, nebaidies jautāt pēc padoma ārpusē, jo bieži vien tieši padziļināta izpratne par kādiem jautājumiem var būt panākumu atslēga," stāsta Zane.