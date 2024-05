Kas ir svarīgāks studiju procesā – teorija vai prakse? Gluži kā senajā mīklā par vistu un olu, atbildēt uz šo jautājumu nav vienkārši. Piemēram, humanitārajās zinātnēs teorētiskās zināšanas var šķist dominējošas, bet tehniskajās un medicīnas nozarēs biežāk uzsvars tiek likts uz praksi. Ievērojamais domātājs Ričards Rors ir teicis, ka prakse ir atrašanās plūsmā, savukārt teorija un analīze ir šīs plūsmas vērošana no malas. Taču kā noteikt, kas studentam ir svarīgāk – vērot plūsmu no malas vai pašam plūst tai līdzi? Vai tiešām kāda no jomām ir būtiskāka par otru? Vai studiju procesā ir iespējams iegūt gan teorētiskās zināšanas, gan iepazīt praktisko pusi? Šajā rakstā apskatīsim, kā teorija un prakse mijiedarbojas, un meklēsim atbildi uz jautājumu – teorija vai prakse?

Teorija – zināšanu pamats un izpratnes balsts

Prakse – reāls skatījums uz darba dzīvi

Teorijas un prakses līdzsvarošana

Teorijas un prakses līdzsvarošana ir viena no būtiskām akadēmiskās vides problēmām. Sabalansēta šo jomu integrācija studiju procesā sniedz studentam pilnīgāku priekšstatu par turpmāko profesiju. Profesore Zane Driņķe norāda: "Prakse studentam ir jāpieredz vairākos līmeņos. Biznesa augstskolā Turība tā tiek nodrošināta gan dodot iespēju studentiem reāli praktizēt – piedalīties tiesas procesā, veidot mārketinga kampaņas studijā, radīt uzņēmumus biznesa inkubatorā, gan arī tādā veidā, ka mācībspēku vidū ir attiecīgo jomu profesionāļi. Esam vienīgā augstskola Latvijā, kur fakultāšu dekāni paši ir attiecīgo nozaru eksperti, tas ir milzīgs ieguvums studentiem un tieši tāpēc pie mums studē arī uzņēmēji." Z. Driņķe papildina: "Mūsdienu studentiem pieejams plašs informācijas klāsts internetā, tāpēc viņi nav gatavi uztvert pagājušā gadsimta stila pasniegšanas veidus, kādos dažkārt strādā pasniedzēji. Studiju procesam ir jābūt aizraujošam, interesantam un balstītam realitātē. Ja pasniedzējs nav jomas profesionālis, kādu pievienoto vērtību viņš vai viņa var sniegt studentam? Par to ir vērts padomāt."

Prakses nozīme darba tirgū

Portāla "Prakse.lv" eksperts K. Bērziņš uzsver: "Jaunieši, kuri bijuši praksē, ir daudz pieprasītāki darba tirgū, jo viņi ir jau apguvuši praktiskas iemaņas noteikta darba veikšanai un guvuši vērtīgu ierakstu savā CV. Darba devēji vēlas pēc iespējas labāk sagatavotus jauniešus, un praksē iegūtās zināšanas tiek augstu vērtētas. Bieži vien jaunietis, izejot praksi, saņem darba piedāvājumu no darba devēja, jo viņam ir patikusi jaunieša attieksme un darbs." To apstiprina arī Z. Driņķe: "Prakse patiešām paver durvis. Mūsu augstskolā esam piedzīvojuši ne tikai to, ka studenti pēc prakses turpina darbu uzņēmumā, bet arī to, ka studenti dibina savus uzņēmumus un praksi īsteno paši savā labā, izmantojot augstskolu kā zināšanu un pieredzes resursu sava uzņēmuma attīstībai. Lai veicinātu jauno uzņēmēju gatavību praktiskai dzīvei uzņēmējdarbībā, mēs rīkojam dažādus pasākumus, piemēram "Uzņēmēji arī kļūdās", kurā uzņēmumu īpašnieki un vadītāji dalās pieredzē. Tas jauniešiem ļauj saprast, ka nav jāapstājas pie pirmajiem šķēršļiem, bet jāturpina ceļš uz mērķi!"