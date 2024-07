Kas ir studentu pašpārvalde? Īss ieskats vēsturē

Vai ir vērts iesaistīties? Turības studentu pieredze

Katrā augstskolā studentu pašpārvaldes pienākumu loks var atšķirties, tāpat arī ieguvumi, ko no tās gūt. Uz jautājumu, kāpēc ir vērts iesaistīties studentu pašpārvaldē, atbild Biznesa augstskolas Turība Studentu pašpārvaldes prezidente Elvisa Riekstiņa: " Turībā iemeslu, lai iesaistītos studējošo pašpārvaldē, ir ļoti daudz. Tā ir iespēja ieguldīt savu enerģiju studentu kopējā labumā, komunicējot ar augstskolas vadību un mācībspēkiem, darbojoties dažādos virzienos, tostarp akadēmiskajā, mārketinga, kultūras un sporta, ārējās komunikācijas un starptautiskās sadarbības jomā, gan arī iesaistoties pašpārvaldes organizētajos projektos un iniciējot jaunu projektu rašanos. Kā būtisku ieguvumu varu minēt to, ka mūsu augstskolā aktīvi pašpārvaldes dalībnieki jeb biedri var pretendēt uz studiju maksas atlaidi, kas var sasniegt pat 40%. Darbojoties studentu pašpārvaldes valdē, šī atlaide var sasniegt 100%. Tomēr vairums studentu atzīst, ka, lai gan atlaides studiju maksai ir ļoti vērtīgs bonuss, tomēr tas nebūt nav galvenais ieguvums."

Vaicāta par to, kāpēc augstskola motivē studentus dalībai studentu pašpārvaldē, E. Riekstiņa skaidro: "Turība šogad svin 31 gada jubileju, 26 no tiem pastāv Studentu pašpārvalde – tas ļoti daudz ko vēsta par augstskolas un studentu pašpārvaldes sinerģiju! Turība galvenokārt koncentrējas uz praktisko iemaņu pilnveidošanu un pašpārvalde ir tā vieta, kur studenti var veikt dažādus uzdevumus no A līdz Z, kas turklāt saskan ar augstskolas piedāvātajām programmām, piemēram, mārketingu, komunikāciju, pasākumu organizēšanu. Tā ir iespēja praktizēt to, ko studē, turklāt ar tiesībām kļūdīties un saņemt bezmaksas padomus. Šāda pieredze padara studentus spēcīgākus un konkurētspējīgākus darba tirgū, un tas ir viens no galvenajiem labas augstskolas mērķiem."