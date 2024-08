Mūsdienās drošība nav tikai vārds – tā ir ikdienas nepieciešamība, ko izjūt ikviens: ceļojot, ejot pa ielu, atrodoties darbā vai veicot maksājumus tiešsaistē. Gan lielos, gan mazos uzņēmumos darba apstākļu, datu un vides drošība ir kļuvusi par prioritāti, un šajā jomā ir nepieciešami speciālisti, kas dziļi izprot mūsdienu tehnoloģijas un vadību. Latvijā studiju programmas, kas piedāvā apgūt šādas prasmes, ir retums. Baltijā vienīgā augstskola, kurā ir bakalaura un maģistra studiju programmas "Organizācijas drošība" ir Biznesa augstskola Turība. Šeit iespējams apgūt fiziskās, datu, vides, IT un kiberdrošības speciālista vai nozares vadītāja profesiju. Aplūkosim, vai šīs studiju programmas ir populāras, ko tās ietver un kāda līmeņa izglītību piedāvā Turība.

Kas ir organizāciju drošības studijas un vai tās ir pieprasītas?

Biznesa augstskolas Turība studiju programma "Organizāciju drošība" ir viena no retajām šāda veida programmām ne tikai Latvijā un Baltijā, bet arī Eiropā. Šīs studijas sagatavo ekspertus fiziskajā, darba, vides, IT un kiberdrošībā – jomās, kas šobrīd ir pieprasītas visā pasaulē. Programmas īstenošanā ir iesaistīti nozarē praktizējoši profesionāļi ar daudzu gadu pieredzi valsts pārvaldes un privātajā drošības sektorā, kā arī speciālisti no vadošajām drošības asociācijām.