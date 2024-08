Būt studentam nav statuss, tas ir dzīvesveids, kura laikā var un vajag sekot līdz lekcijām un kārtot eksāmenus, taču tikpat svarīgi ir arī atvērt durvis uz pasauli, kas piepildīta ar jaunām pieredzēm, izaugsmes iespējām un kontaktiem. Kā gūt no studijām pēc iespējas vairāk? Turpinājumā uzziniet piecus ieteikumus studiju laikam, kas to padarīs vēl vērtīgāku.

1. Vai teorija patiešām strādā? Pārbaudiet to praksē!

Pretēji vispārpieņemtam uzskatam, studiju laikā ir iespējams ne tikai apgūt teoriju, ballēties un ceļot, bet arī dibināt uzņēmumus, uzsākt veiksmīgu karjeru un iegūt profesijai nepieciešamas prasmes. Ne tikai grāmatas, bet arī reālā dzīve ir lieliski skolotāji! Ideāli, ja augstskola nodrošina iespēju studiju programmā apgūto nostiprināt reālajā dzīvē, taču prakses iespējas var meklēt katrs pats. Prakse sniedz ne tikai izpratni par nākotnes profesiju, bet arī pirmos kontaktus nozarē, kas var noderēt turpmākajā karjerā, un studiju laikā ir iespējams vērsties gan pie pasniedzējiem, gan cīņu biedriem. Piemēram, Biznesa augstskolā Turība ir Karjeras centrs un Biznesa inkubators, kurā uzņēmējdarbības idejas var pārbaudīt ikviens students, un augstskola šādus centienus atbalsta daudzos un dažādos veidos. Turpina centra vadītāja, karjeras konsultante Anželika Marija Zuba: "Biznesa inkubators nodrošina praktisku atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, piedāvājot mentoringu, finansējuma piesaistes un tīklošanas iespējas, un koprades telpas. Savukārt Karjeras centrs palīdz attīstīt profesionālās prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai darbībai izvēlētajā jomā, karjeras ambīciju realizēšanai un sniedz atbalstu, lai veiksmīgi orientētos darba tirgū, piedāvājot konsultācijas, prakses un darba vietas un tīklošanas iespējas. Lieliskas iespējas nodrošina arī Absolventu klubs – tajā notiek pieredzes apmaiņa, tiek iegūti vērtīgi kontakti, sniedzot jauniešiem mentoru atbalstu un praktiskus padomus no veiksmīgiem absolventiem." Tas veicina to, ka augstskolā arvien biežāk studenti dibina savus uzņēmumus un veiksmīgākie iedvesmo pārējos un, kā vērtē augstskolas pārstāve, potenciāls ir tik liels, ka Turība plāno kļūt par augstskolu, kas investē studentu jaunuzņēmumu idejās. Kā norāda eksperte, ceļš ne vienmēr ir viegls, taču arī viņa atzīst, ka augstskola ir īstā vieta, kur uzsākt šādus mēģinājumus, jo "studentiem ir pieejami gan mentoringa, gan izaugsmes vadības pakalpojumi, un īpaša uzmanība tiek pievērsta individuālai pieejai. Mēs uzskatām, ka personīgs atbalsts ir ļoti svarīgs, lai palīdzētu studentiem attīstīt savas prasmes un sasniegt savus mērķus. Mentoringa pakalpojumi nodrošina studentiem iespēju apsvērt sava biznesa uzsākšanu, kad nepieciešami padomi tā "iekustināšanai"."

Publiskā runa, laika plānošana, emocionālā inteliģence, rīcība krīzēs un daudz citu situāciju, ar kurām neizbēgami nāksies saskarties darba dzīvē, ir jāapzinās jau studiju laikā. Pat, ja studiju programma to neietver, ir jārod personīgās izaugsmes un pašattīstības iespējas, jo tās ir nepieciešamas ne tikai vadītājiem un pārvaldniekiem. Tas var nozīmēt papildu semināru apmeklēšanu, ārpusstudiju aktivitātes, taču ir svarīgi apzināties savas stiprās un vājās puses. Biznesa augstskolā Turība to risina Juristu izcilības skolā, kuras idejas autors un vadītājs ir Juridiskās fakultātes dekāns Ivo Krievs: "Juristu izcilības skola mūsu augstskolā ir kā papildu aktivitāte, kurā iekļūst motivēti Juridiskās fakultātes studenti pēc individuālām pārrunām. Dalība šajā skolā prasa papildu piepūli un laika ieguldījumu, taču ieguvums ir neatsverams. Mācību procesu veido divas daļas – profesionālās daļa, kurā studenti dod praktisku devumu sabiedrībai, palīdzot, piemēram, bāreņu centram. Otrā daļa – tā sauktā soft skills daļa, kurā pieaicinām jomas ekspertus, lai palīdzētu studentiem pilnveidoties un attīstīties. Piemēram, aktiera Jāņa Āmaņa vadībā bija iespēja pilnveidot runas mākslu, tēmu lokā bija arī spēja pamanīt un novērst izdegšanu, eksistenciālu jautājumu risināšana. Nākamajā mācību gadā ceram uz sadarbību ar Zani Daudziņu, Sigurdu Siliņu, Bruno Birmani un citiem sabiedrībā novērtētiem savas jomas ekspertiem, kas mūsu studentiem radīs priekšstatu par darbā noderīgām jomām." Izcilības skolas tēmu lokā dekāns I. Krievs min ne tikai praktiskas zināšanas runas mākslā, galda kultūrā, small talk veikšanā, bet arī stresa izturību un spēju uzstāties uz skatuves teātrī, kameru priekšā TV un daudz ko citu. Nepieciešamību un ieguvumu pamato I. Krievs: "Šajās mācībās students var konstatēt, pie kādām personības šķautnēm ir jāpiestrādā, bet galvenais, gūt priekšstatu par to, ka darbs savā labā ir viena lieta, bet darbs sabiedrības labā sniedz daudz lielāku gandarījumu."