Pēkšņi no degvielas uzpildes stacijas iznāca sieviete un mani uzrunāja. Izrādās, ka viņa bija viena no pārgājiena organizatorēm, kas bija pamanījusi man pie krūtīm piespraustās lentītes maliņu (parasti gan es visas savas medaļas noņemu, jo man nepatīk dižoties). Sieviete saprata, ka es meklēju kādu, kas mani var aizvest. Tāpēc man toreiz ļoti paveicās. Nākamajā pasākumā Druskininkos viņa mani atpazina un bija ļoti patīkami atkal satikties.

Kad man bija četrpadsmit, piecpadsmit, braucu uz zirgu stalli. Pēc tam daudz braucu ar velosipēdu, tad strādāju par motorlaivu tiesnesi, tad par medicīnas laboranti. Vispār visu mūžu esmu uz kājām – vienmēr esmu strādājusi ar cilvēkiem un uz kājām (smejas). Tā ir taisnība, lai gan runāt par to nav īpaši jautri, man ir bijušas arī veselības problēmas. No otras puses, ārsti nekad neliedza staigāt, bet gan pat to ieteica. Kad es biju sanatorijā Brištonā ar mugurkaula trūci, mans neiroķirurgs man teica: "Ja tagad negulēsi, bet gan staigāsi, tad zini, ka arī varēsi turpināt staigāt." Tā nu es staigāju no Brištonas uz Prieni un atpakaļ.