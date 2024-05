Saimniecības veiksmes stāsts 30 gadu garumā

Saimniecību joprojām vada Inta vecāki – tēvs Persijs, kurš atbild par procesu koordinēšanu, un mamma Ilga, kura piešķir apkārtnei skaistumu. Māsas Noras ģimene un brāļa Guntara ģimene katru ražas novākšanas sezonu pieslēdzas saimniecības darbiem. Finanses un grāmatvedība ir Inta sievas Santas pārziņā. Par laimi, uzņēmumā iesaistījies arī dēls Emīls, kuram tehniskās prasmes nākot jau no dzimšanas. Inta atbildībā no sējas līdz ražai ir agronomija, darbu plānošana, tehnikas pārvaldība un birokrātiskie darbi. "Lauksaimniecība man ir tuva, esmu tajā jau no bērnības, kur mīlestību pret zemi manī caur darbiem ieaudzināja mani vecāki. Kad apzinies, cik daudz pūļu ir ieguldīts, saproti arī, ka tas jāturpina," atklāj Ints Kaufmanis.

Ienesīgums, eksports un likme uz zirņiem

Saimniecība "Jušķēni" specializējas kviešu, rapša, lauka pupu un zirņu audzēšanā. Kvieši un rapsis ir pamatkultūras, kas gadiem ilgi ir nodrošinājušas saimniecībai stabilus ienākumus. Šīs kultūras izvēlētas, jo tās ir pierādījušas savu izturību un produktivitāti Latvijas klimatiskajos apstākļos. Piemēram, kvieši ir viena no vadošajām eksporta preču grupām lauksaimniecībā Latvijā, nodrošinot būtisku daļu no valsts lauksaimniecības eksporta.

Atklāti par izaicinājumiem, gandarījumu un skatu nākotnē

Sešu soļu veiksmes formula

Panākumi lauksaimniecībā atkarīgi ne tikai no tā, ko audzē, bet arī no tā, kā un kur to pārdod. Tāpēc ir svarīgi izprast tirgus tendences. Tāpat "Jušķēnu" saimnieks uzsver, ka veiksmīgi lauksaimnieki domā ilgtermiņā un izstrādā stratēģijas, kā saglabāt savu zemi auglīgu un produktīvu arī nākotnē. "Tā ir kā šaha spēle, kur jādomā ne tikai par nākamo gājienu, bet arī par to, kā šis gājiens ietekmēs spēli pēc desmit gājieniem," saka Ints.