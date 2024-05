Kādus stiprinājumus izvēlēties, lai tie atbilstu būvizstrādājumu regulai?

Kas ir HV skrūvju komplekts EN 14399-4?

Sākotnēji apzīmējums HV nāk no vācu valodas vārdiem "Hochfest Vorgespannt", kas nozīmēja augstas stiprības un priekšspriegotas skrūves. Pašlaik ar "HV" tiek apzīmēts HV skrūvju komplekts, kurā seškanšu galvas skrūve un uzgrieznis atbilst EN 14399-4 standartam un ir paredzēti iepriekš noslogotiem skrūvju savienojumiem nesošās tērauda konstrukcijās. HV skrūvju komplektā ietilpst arī paplāksnes EN 14399-6. Visas sistēmas sastāvdaļas (skrūve, uzgrieznis, paplāksnes) jāiegādājas no viena un tā paša ražotāja.

Aizsardzība pret koroziju un virsmas apstrāde

HCR (TCB) skrūvju komplekti EN 14399-10 – progresīvs stiprinājuma risinājums priekšspriegojamiem skrūvju savienojumiem

Kas ir SB komplekts EN 15048-1?

SB skrūvju savienojumu komplektu prasības

SB komplektu uzstādīšana

Izmantojamās skrūves garums jāizvēlas tā, lai pēc pievilkšanas tā vismaz par vienu pilnu vītni būtu izvirzīta ārā no uzgriežņa. No otras puses, starp uzgriežņa virsmu un to kāta daļu, kas ir bez vītnes, arī jāpaliek vismaz vienai pilnai vītnei. Uzgriežņi jāuzstāda tā, lai to zīmogi būtu redzami, ja tos nepieciešams pārbaudīt.