Viens no uzņēmumiem, kas ostā mērķtiecīgi attīsta konteineru remonta segmentu, ir AS "Riga Port" grupā ietilpstošais SIA "Rīgas Centrālais Termināls" (RCT). "Konteineru remonta pakalpojums visā pasaulē ir ļoti standartizēts, stingri regulēts un uzraudzīts, jo tas saistīts ar jūras pārvadājumu drošību. Mūsu uzņēmums strādā ar LIoyd`s Maritime Academy akreditāciju, kam uzticas konteineru līniju operatori. Konteineri tiek remontēti pēc LIoyd`s Maritime Academy noteiktajiem augstajiem kvalitātes standartiem. Pašreiz konteineru remonta biznesa virziens uzņēmumā ir strauji augošs. Mūsu klienti – konteineru līnijas, izvēlas remontēt konteinerus tieši RCT, jo zina, ka visu izdarīsim vislabākajā kvalitātē un īsos termiņos, bet varam to paveikt par zemāku cenu nekā Rietumeiropas lielajās konteineru ostās," stāsta RCT komercdirektors Andris Gabrāns.

Jūras konteinerā ir ap 40 - 60 dažādu detaļu, ko remonta laikā var nomainīt. Visbiežāk tiek mainīti durvju rokturi, pacelšanas stiprinājumi, kas atrodas konteinera stūros, sienu metāls, kā arī grīdas. "Komplicētās komponentes, kas nepieciešamas refkonteineru remontam saņemam no ASV, Japānas un Vācijas, bet vienkāršās detaļas ar mazu pievienoto vērtību nāk no Ķīnas. Savukārt konteineru grīdās izmantojam tikai AS "Ļatvijas finieris" ražoto mitruma izturīgo saplāksni, ko ļoti augstu novērtē mūsu klienti kā vienu no šim nolūkam labākajiem materiāliem visā pasaulē," turpina A. Gabrāns.