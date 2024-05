Vai esat kādreiz redzējuši skeitbordistu uz dēļa, kas spēj veikt 900 grādu apgriezienu gaisā? Kā raksta digitālais izdevums "The Sportsman", tas ir viens no sarežģītākajiem skeitborda trikiem, ko pirms 25 gadiem izpildīja profesionālais skeitbordists Tonijs Hauks (Tony Hawk). Lai izpildītu vienu no sarežģītākajiem trikiem šajā sporta veidā, ir nepieciešamas vairākas stundas smagu treniņu. Tāpēc, tāpat kā jebkurā citā sporta veidā, arī skeitojot ir svarīgi turēt rūpi par savu veselību.